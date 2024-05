Andrej Plenković na sjednici Vlade odlučio je da će Baby Lasagnu nagraditi s 50.000 eura za uspjeh, promidžbu i međunarodnu vidljivost nakon predstavljanja na Eurosongu 2024. i osvajanje drugog mjesta.

A znate li što je 2007. godine dobila Marija Šerifović kada je sa svojom pjesmom "Molitva" osvojila Eurosong?

Rektor RTS-a Aleksandar Tijanić tada je predložio da dobije nagradu od 80.000 eura, koja je obično namijenjena sportašima s uspješnim rezultatima na Olimpijskim igrama, ali njegova ideja nije urodila plodom. Marija je umjesto toga od tadašnjeg predsjednika dobila - bombonijeru. I kravatu.

"Sjećam se što je gospodin Tijanić tada rekao, to se nije dogodilo, otišla sam na prijem kod tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića. Pitao je: ‘Što mogu učiniti za vas?’ Što da mu kažem?! Ne trebaš ništa, mislim što ćeš, ja sam za tebe napravila više, ne trebaš ti ništa za mene. Dobili smo kravatu i bombonijeru, to je to, to je jedina istina", rekla je jednom prilikom Šerifović.

Podsjetimo, Marko Purišić zamolio je Plenkovića da u njegovo ime i u ime Hrvatske vlade njegovu nagradu od 50.000 donira, i to 25.000 eura Zavodu za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju s dnevnom bolnicom ''Mladen Ćepulić'', a 25.000 eura Zavodu za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica KBC Zagreb.

