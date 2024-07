Princeza od Walesa, Kate Middleton (42), zadužena je za dodjeljivanje trofeja pobjednicima Wimbledona. Ipak, zbog njezinog zdravstvenog stanja i borbe s rakom izvjesno je hoće li Kate prisustvovati turniru. Princeze na dosadašnjim mečevima nije bilo, pa je pronađena njezina zamjena u slučaju da se ne pojavi na finalnom meču.

Princeza na Wimbledonu prošle godine

Kate je kao pokroviteljica privatnog kluba 'All England Lawn Tennis and Croquet Club' tradicionalno uručivala pobjednički pehar, no iz kluba su se složili da će princezi dati što više slobode, omogućivši joj donošenje odluke na dan finala u ženskoj kategoriji. Iako su se mnogi nadali njenom pojavljivanju, predsjednica kluba Debbie Jevans odlučila je pronaći zamjenu.

Foto: Profimedia

'All England Club' ima veliku povezanost s kraljevskom obitelji, pa se tijekom neformalnih razgovora kao potencijalna zamjena pronašla vojvotkinja od Gloucestera. Glasnogovornik Wimbledona rekao je za Telegraph Sport da odluka tek treba biti donesena, a konačna presuda bit će potvrđena ujutro na dan finala.

Vojvotkinja od Gloucestera, Birgitte Eva van Deurs Henriksen, udala se za princa Richarda i omogućila bi Wimbledonu da zadrži kraljevsku tradiciju. Velika je obožavateljica tenisa i već 25 godina je počasni predsjednik 'Lawn Tennis Associationa'.

Ovo bi bilo drugo javno pojavljivanje Kate otkad je objavila da boluje od raka.

