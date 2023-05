Brojni pisci, slikari i glazbenici upozoravali su javnost o spašavanju čistoće umjetnosti od tehnologije, posebice umjetne inteligencije. Sting je posljednji koji se pridružio listi.

"Gradivni blokovi glazbe pripadaju nama, ljudskim bićima", rekao je za BBC. "To će biti bitka koju ćemo svi morati voditi u sljedećih nekoliko godina: obrana našeg ljudskog kapitala od umjetne inteligencije."

Njegovi komentari dolaze u kontekstu korištenja umjetne inteligencije za kloniranje vokala poznatih glazbenika. Ranije ove godine, DJ David Guetta dodao je Eminemov "glas" na jednu od njegovih pjesama uz pomoć umjetne inteligencije. Kasnije, u travnju, lažni duet Drakea i The Weeknda postao je viralan.

Potonji je uklonjen odmah nakon što je Universal Music Group (UMG), koja je ujedno i diskografska kuća odgovorna za objavljivanje Stingove glazbe, pokrenula problem autorskih prava.

"To je slično načinu na koji gledam film s CGI-jem. To me uopće ne impresionira", rekao je Sting.

"Odmah mi postane dosadno kad vidim računalno generiranu sliku. Pretpostavljam da ću se isto osjećati kada umjetna inteligencija stvara glazbu. Možda za elektronsku plesnu glazbu to funkcionira. Ali za pjesme, znate, izražavanje emocija, ne mislim da će me to dirnuti."

'Kampanja ljudske umjetnosti'

Kao što su se pisci mobilizirali protiv upotrebe umjetne inteligencije, tako je i muzička industrija ustala protiv njezine upotrebe. To je učinjeno kroz kampanju pod nazivom "Kampanja ljudske umjetnosti", koja kaže da bi se AI tvrtke mogle suočiti s problemima autorskih prava korištenjem i obučavanjem svog softvera na temelju komercijalno objavljene glazbe. Međutim, Američki ured za autorska prava pojasnio je da AI umjetnost ne može biti zaštićena autorskim pravima jer "nije proizvod ljudskog autorstva".

Nije svaki umjetnik i glazbenik protiv upotrebe umjetne inteligencije. Frontmen Pet Shop Boysa, Neil Tennant, rekao je: "Postoji pjesma za koju smo napisali refren 2003. godine i nikad nismo završili jer se nisam mogao sjetiti ničega za stihove", rekao je za Radio Times.

"Ali sada, s umjetnom inteligencijom, možete mu dati dijelove koje ste napisali, pritisnuti gumb i dati mu da popuni praznine. Tada biste ga mogli ponovno napisati, ali to bi svejedno moglo biti alat." Kad su Stinga upitali o Tennantovim zapažanjima, rekao je: "Alati su korisni, ali ih moramo pokretati. Mislim da ne možemo dopustiti da strojevi tek tako preuzmu. Moramo biti oprezni."

U svojoj višegodišnjoj karijeri glazbenik je prodao više od 100 milijuna albuma i postigao globalne hitove, pa su iz tog razloga njegovi komentari o korištenju umjetne inteligencije važan pogled na tu temu.