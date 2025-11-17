Panika na koncertu: Stela Rade zaustavila Senidin koncert jer je majci iznenada pozlilo

Tijekom nastupa Senidah (40) - slovenske trap-soul pjevačice i regionalne glazbene zvijezde u zagrebačkom klubu Mint, u srijedu 12. studenoga, došlo je do iznenadnog prekida koncerta. Stela Rade (27), influencerica i glazbenica, koja je u prvom redu stajala sa svojom majkom Lidijom (46), morala je reagirati kada je njezinoj majci naglo pozlilo.

Stela se popela na pozornicu i tražila pomoć

U trenutku panike Stela se popela na pozornicu i prekinula koncert kako bi zamolila publiku i osiguranje da pomognu njezinoj majci. U početku su zaštitari pomislili da se radi o obožavateljici koja pokušava prići pjevačici, no kada je Senidah shvatila što se događa, zaustavila je glazbu.

“Provjerite odmah, molim vas”, poručila je s pozornice, dodajući kako se nada da će gospođa biti dobro. Nakon što je Lidiji pružena pomoć, atmosfera se smirila, a koncert je nastavljen.

Stela se oglasila na Instagramu

Nekoliko dana kasnije, Stela je na Instagramu objavila fotografiju s Grobnika, gdje je pozirala s majkom, te objasnila da je Lidija sada dobro.

Ispričala je da ju je u trenutku koncerta obuzela panika: “U sekundi me preplavila briga. U tim trenucima ne razmišljaš o pozornici ni o tome tko je na njoj – samo o tome kako pomoći osobi koju voliš.”

Dodala je i kako je klub bio prepun te joj je jedina opcija bila popeti se na pozornicu. “Vjerujem da bi svatko učinio isto.”

Naglasila je da joj je majka najveća podrška te zahvalila svima koji su joj poslali riječi ohrabrenja.

