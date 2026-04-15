Stefan Karić kažnjen za brutalno premlaćivanje manekenke: 'Unakažena sam za cijeli život'

Bivši sudionik Zadruge, Stefan Karić (34) osuđen je na uvjetnu kaznu trajanja tri godine zbog nanošenja tijelesnih povrijeda. Bivša srpska manekenka i starleta Nataša Šavija (38) bila je hospitalizirana 2023. godine zato što ju je Karić pretukao.

"Istina je da sam pretučena. Dobila sam dva udarca u glavu, dva krvnička čupanja kose i imam prijelome vilice. Moram na operaciju, trenutno se nalazim na intenzivnoj njezi. Oko mi je također loše. Oštećeno mi je nešto, doktor mi je rekao da ako ne pristanem ostati u bolnici, mogu ostati slijepa na to oko", ispričala je tada Šavija za Kurir.

"Tući ženu kao da tučeš muškarca, za to nema opravdanja. Ovo je klasično nasilje nad ženama", poručila je.

Dobio tri godine kazne

Nakon što ju je Stefan pretukao, Nataša je započela sudski proces. Tijekom procesa Stefan se u više navrata pojavljivao na ročištima, dok se Nataša u jednom trenutku nije odazivala na zakazanim suđenjima. Međutim u travnju prošle godine bivša manekenka se pojavila pred sudom i postupak se nastavio.

Sudska odluka donesena je nakon detaljne analize svih predočenih dokaza i svjedočenja i Šarić je dobio tri godine uvjetne kazne.

'Unakažena sam za cijeli život'

Nataša je imala dvije operacije oka kako bi uspjela vratiti stari fizički izgled.

"Unakažena sam za cijeli život! Ne znam hoće li mi oko ikada ponovno izgledati kao prije. Kapak mi je nepomičan, a prije operacije bilo je još gore, nije se pomicao ni kada sam ga pokušavala podići prstom", ispričala je.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako ministar Bačić opravdava tezu da je, za mladu osobu, stan od 18 kvadrata dovoljan