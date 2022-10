"Pretukao me je jedan čovjek, najbolji prijatelj gazde jednog lokala. Tukao me je jer smo pričali malo glasnije u stanu, ja sam se jedina našla i odgovorila mu, a on me je istukao. Dobila sam takve batine da je neko to čuo i zvao policiju", potresno je ispričala Aleksandra, koja je još priznala da ih je taj gazda jednom zaključao u stan pet dana da ne bi pobjegle ona i njezine prijateljice.