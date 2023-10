U sinoćnjoj emisiji srpskog talk showa "Ami G Show" , voditelj Ognjen Amidžić je ugostio starlete Staniju Dobrojević i Maju Marinković, glumca i voditelja Dragana Marinkovića Macu i pjevačicu Vesnu Vukelić Vendi.

Dvije starlete su se ponovo susrele nakon dugo vremena, pozdravile su se, ali Stanija za Maju nije imala lijepe riječi.

Stanija je Maju nazvala "malim ološem", ali ipak su se zagrlile.

Inače, Maja i Stanija su bile prijateljice, ali su ipak zaratile zbog Marka Marinkovića, bivšeg Stanijinog dečka.

Maja je s njim bila u Zadruzi, nakon čega su se među njima javile iskre, a Staniji se to nije dopalo.

"Ne želim da ispadne da se ja perem od nje, ali da je ona meni stvarno prijateljica i da je uplovila u vezu s mojim bivšim, ja bih to doživjela kao veliku izdaju", pričala je Stanija za srpske medije.

Stanija je na snimanje došla u rozom kompletu, a u prvom planu je bio njezin duboki dekolte. Maja se pojavila u crnom kombinezonu sa životinjskim uzorkom te je pokazala svoju novu stražnjicu koju je nedavno operirala.

Na početku emisije kod Ognjena, Stanija je sjedila sama te je otkrila u kakvom je odnosu sa bivšim zaručnikom Asminom Durdžićem.

Foto: M.P./ATAImages/PIXSELL Foto: M.P./ATAImages/PIXSELL Stanija Dobrojević, Maja Marinković

"Asmina sam ostavila prije početka emisije tvoje, točno prije mjesec dana i mi se od tada nismo vidjeli. Točno je, svašta se događalo. Kad smo bili u Crnoj Gori i kad je ušla djevojka i rekla da joj je Stanija otela muža, sjedili smo na romantičnoj večeri, doživjela sam nervni slom, plakala sam, ljudi su me snimali. Ja nisam željela ići s njim u auto i sobu, mislila sam da je sve istina. Sjedila sam na šetalištu do tri ujutro. Međutim, on je mene uvjeravao da djevojka sve laže, da nije bio oženjen, čula sam se sa njegovom obitelji, oni su potvrdili i ja sam se snimila. Ja sam trebala doći u tvoju emisiju, ali sam njemu vjerovala i mislila sam da idem braniti svoju ljubav. Sjedila sam kod frizera, izbačene su poruke koje je njoj pisao dok je bio sa mnom u Miamiju. Uletjela sam u auto, opalila sam mu takvu šamarčinu da su letjele naočale, pukle su. Ja njega od tog trenutka nisam vidjela", govorila je Stanija, pa onda nastavila:

"Mjesec dana sam bila u ilegali, pratila sam sve što se događalo, pratila sam drugu stranu i samo čekala da se izbace dokazi da je on bio oženjen jer su napravili da sam otela muža i ispostavilo se da nije točno, on je bio u pravu. Djevojka je iskoristila priču, napravila je screenshotove, ponudila je priču da uđe i nastao je skandal. Djevojka je tamo, proslavila se preko mene. On njoj financira dijete, rekao je on meni da je bio u kratkoj vezi sa djevojkom koja je ostala trudna i da on to financira. Meni je došao kao slobodan momak. Imao je druge žene dok je bio s njom, ali ona se nije bunila ni za što od toga, nego kad je saznala da je sam mnom napravila je organizaciju i stavila je razno prstenje i maše da sam ja nekome otela muža", dodala je Stanija, a piše Republika.

