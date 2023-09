Aneli Ahmić privukla je pažnju javnosti kao prva natjecateljica koja je ušla u kontroverzni reality show "Zadruga - Elite", ali i po "drami" koju je ispričala odmah prilikom ulaska.

Dubrovkinja Aneli je uspješna TikTokerica, udana je i majka je djevojčice, a sadašnji suprug ju je prevario sa starletom Stanijom Dobrojević, o kojima je otvoreno pričala u showu.

"Prevario me poslije tri godine braka. Riječ je o Staniji Dobrojević. To se dogodilo prije mjesec dana. On je mene ostavio, ja sam otišla u u Dubrovnik, ja sam iz Dubrovnika inače i otišla sam s kćerkicom na odmor 1.6., oko 20.6. mi je poslao poruku da dođem po svoje stvari. Živjeli smo u Austriji u iznajmljenoj kući", ispričala je Aneli.

"Ja sam vrlo hrabra. On nije ni 'm' od milijunaša, svi žive kao podstanari. Imali smo odnos, prvi naš odnos i ostala sam trudna... Kćerkica sad ima dvije i pol godine. Ona mi je suze brisala s očiju zbog svega što sam doživjela od muža", poručila je Aneli.

Zanosna Dubrovkinja zablistala je u crnoj haljini s dubokim prorezom koji je otkrivao njezine vitke noge, a ni ramena nisu bila pokrivena. Istaknula je svoj dekolte i tetoveže koje se protežu po vratu i ramenu. Kosu je raspustila, a outfit začinila debelom upečatljivom ogrlicom.

