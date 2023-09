Počela je nova sezona kontroverznog reality showa "Zadruga - Elite", a Dubrovkinja Aneli Ahmić koja je ujedno i prva natjecateljica šokirala je gledatelje detaljima o svojem suprugu za kojeg tvrdi da ju je prevario sa starletom Stanijom Dobrojević.

"Muž me je prije mjesec dana prevario poslije tri godine braka. Ja sam iz Dubrovnika. Prevario me je sa Stanijom Dobrojević. Ja sam vrlo hrabra. On nije ni 'm' od milijunaša, svi žive kao podstanari. Imali smo odnos, prvi naš odnos i ostala sam trudna... Kćerkica sad ima dvije i pol godine. Ona mi je suze brisala s očiju zbog svega što sam doživjela od muža', rekla je Aneli u emisiji na srpskoj televiziji Pink.

"Rekao mi je samo da se zaljubio i da ide u Ameriku kod nje. Stavio je slovo 'S' na story i tri točkice. Onda mi je rekao da ide kod nje, pakao mi je bio. On je otišao... Eto, što sam sve prošla. Trenutno su u Crnoj Gori. Austrijski mediji su baš danas objavili da je prevarant, da je državu prevario, bježi u Miami. Dug je period od 10 mjeseci, ostat ću do kraja. On je prevarant', ispričala je pred svima.

Imala je i poruku za Staniju.

"Staniji bih poručila da ga iskoristi još malo, jer uskoro neće imati ništa, neće mu ostati ništa! Što ih je spojilo? Pa, keš, keš ih je spojio', zaključila je Aneli.

Predstavljao se kao milijunaš

Prema izvoru koji blizak Aneli, Asmin se Staniji predstavio kao milijunaš dok na sebi imao lažne naočale Louise Vuitton koje je kupio u Istanbulu za 10 eura.

"Asmin je naočale u Istanbulu kupio za 10 eura, a na kraju se sa istim modelom fotografirala Stanija za svoj Instagram, misleći da su original" priča izvor za "Blic" i dodaje: "Kupio joj je nekoliko original stvari, što se na fotografijama i može vidjeti, ali to su sve sitni pokloni, čim je i vrećica tako mala. Ne vjerujem da je na poklon potrošio više od 250 eura".

Pojavile su se i neke fotografije na kojima se jasno vidi da je Stanija sa oženjenim Asminom. Na jednoj fotki on se vidi u pozadini starlete, na drugoj ona nosi njegove naočale, a trećoj se vide njegove tetovaže dok jedu pizzu. Također, i on je objavljivao fotografije na kojoj se vidi Stanijin bikini uz opis: "Moja najveća sreća si ti, jer sam u tvojim očima uspio pronaći sebe. Volim te" te je objavio Instagram story na kojem je pisali: "Ljubavi, čekam te. Who are you my wife? S".

Zatim se Stanija oglasila na tu temu te je bila jako iznenađena.

"Mogu samo reći da moj dečko nikada nije bio oženjen i da je ovo neka velika prevara i laž".

Nezakonito je prisvojio 43 tisuće eura

Aneli je spomenula da su austrijski mediji prenjeli detalje o Asminovim nedozovoljenim radnjama, Kako "Betruger" prenosi, Asmin nije plaćao fakture i nezakonito je prisvojio 43.000 eura o trošku jedne kompanije.