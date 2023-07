Starletu Staniju Dobrojević javnost je upoznala prije više od 10 godina, kada su tabloidi pričali o njoj kao djevojci srpskog nogometaša Gojka Kačara. Par godina kasnije smo je gledali na Farmi, zatim u Zadruzi, a okušala se i kao pjevačica.

Postala je jedna od srpskih najpopularnijih starleta, a tijekom sudjelovanja u realityju skupila je brojne simpatije. Kako je objasnila to je zato što je u realityju pokazala svoje kvalitete i dala primjer da se u 21. stoljeću može izgledati dobro, a uz to biti obrazovan i raditi.

Od realityja do velike zarade

Kada se prvi put prijavila za sudjelovanje u ovom formatu, o novcu nije ni razmišljala, a danas od toga zarađuje najviše.

"Našla sam se nespremna u prvom realityju. Sve je bilo pompozno, mediji su samo o tome pisali, našla sam se u žiži zbivanja i tada nisam razmišljala o zaradi. E sada, kada imam status u tom realityju, sada idem zbog honorara, a posljednja dva sudjelovanja su mi osigurala ovaj lijep stan", rekla je Stanija u emisiji "Zvezde Grand Specijal".

"Mnogi dođu sudjelovati bez honorara kako bi postali popularni, da im bude odskočna daska. Ako dobro kotiraš, sljedeće godine dobiješ honorar pa te publika prihvati pa ako televizija zaradi od tebe...Znači sve to ide nekako međusobno i sve je povezano", dodala je.

Starlete i prostitucija

Na početku karijere mnogi su je povezivali s prostitucijom, iako se od kolegica starleta razlikovala po mnogo čemu. Dok su druge djevojke šetale po modernim mjestima, pozirajući u brendiranim krpicama, Stanija je radila i zaradila te novac trošila na potrebne i korisne stvari, dok je nosila pristupačnu garderobu.

Kako sada ima diplomu, ozbiljnu vezu i svoj stan, mediji su je počeli izdvajati od ostatka njenih kolegica - "Prostitucija je ranije bila povezana s cijelim sa šoubiznisom, a sada je nekako vežu za starlete. Starlete u Americi su atraktivne djevojke koje nemaju zanimanje već se bave svačime po malo. Reality, filmovi, reklame, modeling. Ja sam to donijela ovdje. Mene s 20 godina nije mogao obrlatiti neki stariji čiko za brendiranu torbicu jer sam ja to sebi mogla kupiti. A i nikad me nisu zanimali stariji, samo mojih godina i mlađi. Pa kad me s 20 nisu mogli obrlatiti, ne mogu sigurno s trideset i kusur", rekla je Stanija.

Oni koji su punili medije natpisima da se Stanija bavi prostitucijom i sličnim poslovima, tužila ih je, a starleta po prvi put otkriva koliko je slučajeva na sudu dobila: "Sve tužbe na sudu sam dobila, i protiv Soraje i protiv raznoraznih. Mislite da me je itko pitao jesam li dobila tužbe? Naravno da ne. Ali barem je istina izašla na vidjelo", izjavila je Stanija.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Prostitucija, svima nam fali malo ljubavi.'