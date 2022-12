U emisiji “Bez kompromisa” koja se bavi geopolitičkim temama na srpskoj televiziji “Studio B” u ponedjeljak je gostovao prof. dr. Ilija Kajtez predstavljen kao “srpski sociolog, filozof, pedagog, književnik i umirovljeni časnik”.

Na početku emisije bavili su se senzacijom ovog prvenstva, navijačicom Ivanom Knoll. Voditelj Igor Ćurić njezinu je pojavu nazvao “diplomacijom ispod žita”.

“Vjerojatno svi pratite svjetsko prvenstvo. Ima jedan fenomen. Pitat ćete se zašto se ja bavim time, ali stvar je ozbiljna. Jedna hrvatska navijačica već ima 2,5 milijuna pratitelja. Konstantno je u šahovnicama, vrlo provokativno, vrlo erotski, da ne kažem porno, gotovo vulgarno. Međutim, neki ozbiljni analitičari i obavještajci kažu da će ona ubrzo doći i na 5 milijuna pratitelja, a onda će uslijediti političke izjave”, izjavio je Ćurić.

Kajtez je potom rekao:

“Prvo je jako važno da shvatite da u politici i životu ništa nije slučajnost. Svi misle da je to neki njezin osobni projekt, no brzo će se ispostaviti da je to pomno isplaniran projekt, da iza toga stoje ozbiljne obavještajne službe, prije svega zapadne. Hrvatska je obavještajna služba na našem terenu najzastupljenija. Oni znaju naš jezik, imaju ovdje rođake, prijatelje i poduzeća, pa lako mogu prodrijeti kod nas. Ta njena pornografija mamac je za mušku populaciju, da bi se kasnije krenulo na suptilno dozirane političke poruke u korist Hrvatske i zapadne demokracije, a protiv Srba”, zaključio je.