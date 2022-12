Ivana Knoll trenutno je jedna od, ako ne i najpoznatija navijačica na svijetu. Njena je popularnost nakon Dohe doslovno eksplodirala, a to jednim dijelom svakako duguje i svojoj razgolićenosti. Fotografirali su je brojni svjetski mediji, a Piers Morgan ju je ugostio u svom studiju.

No, nije zaboravila ni naše medije pa je tako Jutarnjem listu otkrila detalje iz Katara.

"Pitaju me ljudi kako mi je u Dohi, a nisam je ni vidjela. Nitko ne bi povjerovao koliko su mi dani ispunjeni. Od jutra imam intervjue, snimanja, gostovanja… Navečer utakmice. I tako svaki dan. Doslovno ne živim", rekla je Ivana te dodala kako je otišla na utakmicu Portugal - Urugvaj, gdje su je sa svih strana opkolili navijači.

"Eksponiranost je enormna. Nikad nisam očekivala da će me Piers Morgan zvati da mu budem gošća uživo, da će mi u hotel doći Daily Mail, The Sun… Svi najjači mediji na svijetu. Veliki je to stres, ali i veliko uzbuđenje. Trudim se napraviti sve najbolje što mogu", dodala je vatrena navijačica.

Iako se ovih dana našla na udaru brojnih medija zbog "nepoštovanja tuđe kulture", Knoll tvrdi kako u Kataru nije imala neugodna iskustva.

"Ne, nisam imala niti jedno neugodno iskustvo. Pojedini strani mediji preko mene su pokušali ocrniti Katar zbog svojih razloga, ali, definitivno, ovdje je atmosfera fenomenalna. Jako sam zadovoljna organizacijom Prvenstva. Jedini problem sam imala s Hayya karticom. Nikakav problem nije se dogodio. Katarani i ostali Arapi dolazili su se slikati sa mnom. I žene, i muškarci, i djeca, svi. Jako su srdačni i dragi", tvrdi.

Analizirala je i dosadašnju igru Vatrenih, ali i plasman u finalu.

"U prvih nekoliko utakmica nisam bila zadovoljna kako su igrali, ali stanje se popravilo. Brazil je najteži mogući protivnik, nadam se da neće završiti kao u São Paulu 2014. godine na otvorenju, kad smo izgubili od njih. Vjerujem u naše dečke i nadam se da idemo do finala", rekla je te dodala kako u finalu vidi Hrvatsku i Francusku.

Dodala je i kako joj je Luka Modrić najomiljeniji igrač, a najzgodniji Joško Gvardiol.

Čini se da Ivanu još dugo nećemo vidjeti u Hrvatskoj.

"Dobila sam radnu vizu za Sjedinjene Države prije mjesec dana. Uoči Katara bila sam u Miamiju da obavim sve što je trebalo oko papira, stana i ostalo, ali s obzirom na to da se sad ovo dogodilo, više nisam sigurna gdje će me posao odvesti. Možda ću se zadržati u Europi duže od predviđenog ili ću možda u Ameriku, još uvijek ne znam. Pršte ponude pa ćemo vidjeti što ću prihvatiti", rekla je.