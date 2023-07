Regionalna zvijezda Jelena Karleuša na sebi nikada ne štedi, a pogotovo kada je u pitanju produkcija njezinih glazbenih spotova.

Kurir piše da je Karleuša u suradnji s najtraženijom videoprodukcijom na ovim prostorima u četiri dana snimila čak pet spotova.

Prema pisanju spomenutog portala, Jele je snimala od jutra do mraka u Luci Beograd, a navodno je promijenila i mnogo stajlinga i scenografija. Kako pišu srpski mediji, pjevačica će u spotu imati zelenu periku, valjat će se u izazovnom izdanju u kadi, ali čak i u svemirskom brodu.

Cifre od kojih boli glava

Jelenu je navodno cijeli projekt pod nazivom "Alfa" koštao oko nevjerojatnih 350.000 eura, a od toga je samo za spomenute spotove odvojila oko 100.000 eura.

Zanimljivo je i to da je Karleuša zbog novog albuma prethodnih mjeseci bila na strogom režimu prehrane te je uspjela tijelo dovesti do savršenstva.

POGLEDAJTE VIDEO: "Galerija Jelena Karleuša"

Podsjetimo, Jeleni Karleuši i nekolicini regionalnih pjevača otkazan je koncert na našem otoku Barbarincu. Naime, Domovinski pokret i braniteljske udruge digle su se protiv nastupa folk glazbenika te su organizatori bili primorani otkazati zakazane koncerte.

No, bez obzira na zabrane, jedni srpski glazbenik koji je uspio održati koncert na Barbarincu je Aca Lukas.

"Bilo je fenomenalno! Prošlo je sve u najboljem redu, bez problema, a publika me primila odlično, kao i svugdje gdje sam dosad nastupao, kako u Hrvatskoj, tako u regiji. Doživio sam jedno predivno gostoprimstvo, lijepo sam se osjećao, zaista! Idem tamo gdje me ljudi vole i zovu, a to sam tu večer osjetio na Barbarincu", između ostaloga je kazao Aca za Slobodnu Dalmaciju.