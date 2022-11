Srpska voditeljica Jovana Jeremić je istaknula da je na početku ove, 2022. godine doživjela veliku traumu od koje se i dalje oporavlja.

"To što sam ja proživjela ove godine na početku, to mi je veliki ožiljak koji će ostati. I želim to ostaviti u ovoj godini, evo približavamo se Novoj godini, trebamo oprostiti, trebamo okrenuti novi list. Ja ljudima opraštam, ali nikada ne zaboravljam što su mi učinili", istaknula je Jovana i dodala:

"O ovome nisam pričala, poslije razvoda sam imala emotivne dileme, ja sam zbog jedne emotivne boli poslije razvoda što sam proživjela, što nema veze sa razvodom, nego jedna izdaja, jedna prijateljska izdaja, ljudska. Ja sam izgubila glas, to nitko nije znao, nisam pričala o tome. Meni se i sada vraća glas, a vratio mi se trenutka kada sam odlučila oprostiti. Koji me je izdao, kao osobu, koja me poznavala 15 godina. To su stvari koje su me zaboljele. Ja sam poznata kao veliki brat, veliki prijatelj, ali kada me netko pokušava poniziti ili omaložava, posljednica je ta da gubim glas", kazala je, a prenosi Espreso.

Jovana je otkrila kakva je u trenucima kada je razočarana, kako se osjeća te je istaknula da joj je u tim trenucima "duša vrištala" od boli:

"Ja sam jako tužna, moja duša je vrištala u to vrijeme. Cijela godina je bila, to što sam ja proživjela na početku, to je veliki ožiljak, zaista", zaključila je.