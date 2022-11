Jovana je u posljednjem intervjuu istaknula da ju je jedan moćan muškarac ubjeđivao da uđe u krugove elitne prostitucije.

"Ne volim pričati o tome, ali istina je da su na početku karijere pokušali me vrbovati za bavljenje elitnom prostitucijom. Ne želim reći ime tog čovjeka koji je pokušao, ali reći ću da sam bila planirana za to, i to na najgori način. To je nešto o čemu nikada nisam pričala. Bila sam planirana za najelitniju prostituciju zato što sam jako inteligentna. Nuđeno mi je da uđem u taj posao i radim s najmoćnijim muškarcima na svjetskom nivou", rekla je Jelena drhtavim glasom, a prenosi Informer.

"Ta ponuda je došla otvoreno. Nuđeno mi je čitavo bogatstvo u zamjenu za to da budem uvučena u elitnu prostituciju, odnosno da budem žena zadužena za jake muškarce na svjetskom nivou, prvenstveno u svijetu nogometa. Mene su odabrali za to je savršeno govorim španjolski, srpski, a i engleski govorim sasvim dobro. Zato su mene planirali za te španjolske nogometne krugove", kazala je pa nastavila:

'Nagovarao me 12 sati'

"To su bili momenti u mojoj karijeri na kojima sam položila ispit. Nekada ću ispričati detaljno što se sve tu dogodilo, ali mogu sad reći da me je taj čovjek 12 sati nagovarao i nudio mi sve na svijetu. Još pamtim rečenice koje mi je govorio. Imala sam 24 godine. Tek sam završila fakultet. Oni su i imali info s Pravnog fakulteta da sam vrhunski inteligentna, kao i da imam tu fatalnu crtu u sebi", nastavila je ispovijest Jovana za Youtube kanal "Inspiracija dana - inspiracija noći".

Taj čovjek joj je rekao da samo dvije žene na Balkanu imaju četiri rupice na licu kada se nasmiju, a to su Jovana i Severina Vučković.

'Severina i ja imamo luđačku karizmu'

"Nas dvije imamo tu sličnu luđačku karizmu, fatalnu za muškarce. Moj odgovor je bio "Ne!", čak i poslije 12 sati uvjerevanja. To se dogodilo u veljači 2023. godine u vrijeme uskršnjeg posta. Post me spasio jer sam postila. Vjera me spasila. Najveće iskušenje mog života dogodilo se kada sam imala samo 24 godine. Bog me spasio".

Jedan od uvjeta koje je postavio taj čovjek jest to da se Jovana više nikada ne javi roditeljima. Tada se Jovani, kako kaže, uključila crvena lampica u glavi.

"To su monstrumi. To je bilo klasično uvlačenje u prostituciju. Govorili su mi da moram nositi haljine od pet tisuća eura, a ne od pet tisuća dinara. Išli su na to jer sam bila na početku karijere i nisam imala novaca. Mislili su da se Jovana Jeremić prodaje za novce, zato mi je i smiješno kada mi sad netko kaže da sam sponzoruša", istaknula je Jovana.

'Smiješno mi je kad netko kaže da sam sponozoruša'

Jovana tvrdi da je tada položila moralni ispit i tvrdi da je sve sama stvorila i zaradila.

"Taj lik sada nije u zemlji. U bijegu je. On je bio jedan od moćnika. Nikada neću otkriti njegovo ime do kraja života. Dok se sve to događalo nisam osjećakla frku i strah, iako je on kriminalac zato što postoji zakon šutnje. On mene poslije toga nije dirao, nisam ni ja njega. Mi se poštujemo međusobno. Poslije svega toga, kada nisam pristala na njegovu ponudu, rekao mi je da me poštuje još više".

'Mene poštuju kriminalci'

Jovana kaže da ju svi poštuju, uključujući i mafiju.

"Mene poštuju i kriminalci, i ljudi na vlasti, i zatvorenici u Zabeli. Mafija me poštuje. Svi me poštuju. On je imao svoj pravo da me pita, ali ja nisam htjela biti dio te priče. Uvijek savjetujem djevojke da se ne bave time. Bilo mi je tada teško, ali sam bila hrabra da pobjedim, da pobjedim samu sebe. Najveće testove sam imala na početku karijere i zato i jesam tako neuništiva", rekla je.

"Koliko god sa strane djelovala lijepo, ta elitna prostitucija zbog bogatstva, čak i kada se radi o najvišem nivou prostitucije, za koji sam ja bila planirana, treba uzeti u obzir da sve te žene završe s psihičkim problemima. Ako ne koriste drogu ili psihoaktivne supstance ne možete raditi taj posao. Na kraju vas pojede noć i nema vas više, nestanete, poludite ili završite u ludnici".

"Pričaju ti oni kako će te udomiti kada te uvjeravaju da se počneš baviti time, ali zapravo se samo mali broj njih uspješno uda. Događa se i to, ali je manje vjerojatno da će se to dogoditi. Možda na filmu. Dogodi se kada se prostitutka iz visokog nivoa uda za nekog je bila. Ipak, većina živi u kontejneru. Jedan posto je onih koje se uspješno udaju, a 99 posto njih završe tako što nestanu. Ja ne osuđujem žene koje se bave prostitucijom. Poštujem ih, ali samo ih želim vratiti na pravi put", zaključila je.