MUŠTERIJE NEKA ČEKAJU / Tijanu Ajfon su ne tako davno 'čopili' zbog prostitucije, a sinoć je bila glavna zvijezda - u mikrohaljini bez rublja

Srpska starleta Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon organizirala je proslavu 30. rođendana u Diamond gardenu. Slavljenici su na tulum stigli i brojni prijatelji koji su joj kao poklon donosili plišane medvjediće. Među uzvanicima bile su neke i javne osobe, između ostalih, njene kolegice Maja Marinković i Mimi Oro, voditelj Milan Milošević, pjevač Nenad Marinković Gastoz i nekadašnja zadrugarka Jovana Tomić Matora. Naime, ova srpska starleta za svoje rođendansko slavlje imala je posebnu obavijest na svom Instagramu, morala je na taj dan zatvoriti svoj salon ljepote. "Obavijest! Poštovane mušterije, iz privatnih razloga radno vrijeme salona sutra će biti od 10 do 20 sati. Hvala na razumijevanju", poručila je Tijana putem društvenih mreža. Podsjetimo, 2020. ova je starleta uhićena zbog prostitucije dok je ilegalno u čamcu pokušala prijeći Republiku Srbiju s još tri djevojke, pisao je Blic. Navodno je Tijana te djevojke vodila na masovne orgije s još 26 muškaraca. Srpski mediji su tada doznali kako se za jedan dan zaradi 700 eura (više od 5.000 kuna), a za jednu noć oko 500 eura (približno 3.700 kuna). To joj je osnovni cjenik koji se mijenja u odnosu na to je li posao izvan granica Srbije, sudjeluje li u njemu više djevojaka i muškaraca te jesu li u pitanju stalne mušterije i koliko su one zahtjevne. U galeriji pogledajte fotke s proslave rođendana popularne starlete...