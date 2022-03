Starleta Mimi Oro se trenutno nalazi u ženskom zatvoru u Požarevcu, gdje izvršava kaznu te nije poznato kada će biti slobodna.

Razlog uhićenja

Srpski mediji navode da nekadašnja reality sudionica nije u predviđenom roku podmirila određene prometne kazne zbog kojih je kažnjena.

Nije joj prvo uhićenje

Starleti ovo nije prvi put da je imala problema sa zakonom.

2014. godine je uhićena u akciji Odjela za javni red i mir beogradske policije. S njom je tada privedeno još sedam djevojaka, koje su također bile osumnjičene za prostituciju.

U ožujku prošle godine je bila privedena s kolegicom Tijanom Maksimović, zvanom Tijana Ajfon. Obje su provele nekoliko sati na saslušanju zbog navodne povezanosti s klanom Veljka Belivuka.

Mimi je nakon izlaska sa saslušanja ispričala što se dogodilo: "Bila sam ispred Tijaninog lokala, pomagala joj da prenesemo neke stvari, odjednom je upao UKP, stavili su nam lisice i rekli da krenemo. Ispitivali su nas, postavili su mi dosta pitanja zbog cijele situacije, ali rekli su mi da ne smijem pričati o tome. Mislim da nema potrebe da nas više ispituju, ali vidjet ćemo."

Mimi o prostituciji

Mimi je imala svoj stav o prostituciji i rekla da je imala nepristojne ponude: "Postoji uobičajena prostitucija i prostitucija na estradi, među poznatim ljudima. Pa ima, mislim naravno, nepristojnih ponuda, da. Što se tiče i od žena i od muškaraca. Svaka imalo lijepa djevojka je imala neku nepristojnu ponudu. U pitanju su i žene i muškarci, stariji i mlađi, nema pravila što se tiče tih stvari. Ja nikada nisam uzela novac za tako te neke stvari. Prije bi me dečko prebio, nego da idem lijevo-desno. Uglavnom, to rade neobrazovane djevojke koje su iz provincije i one na fakultetu koje imaju manje para."

Mimi Oro je postala poznata kad je na pitanje: "Koja je najveća ptica?", odgovorila: "Oro", prenosi Kurir.