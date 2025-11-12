FREEMAIL
JELENA EGOROVA /

Srpska predstavnica na 'Miss Universe' kupila putovnicu? Oglasila se organizacija izbora

Srpska predstavnica na 'Miss Universe' kupila putovnicu? Oglasila se organizacija izbora
Foto: Anusak Laowilas/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Manekenka se zasad nije oglasila po pitanju kritika upućenih na njezin račun

12.11.2025.
14:37
Hot.hr
Anusak Laowilas/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Manekenka Jelena Egorova, porijeklom iz Mongolije, našla se u središtu kontroverze nakon što je najavljeno da će predstavljati Srbiju na natjecanju Miss Universe, koje će se održati 21. studenog u Tajlandu. Na društvenim mrežama uslijedile su brojne kritike i uvrede na njezin račun, a iz organizacije Miss Universe Serbia navode da ona nije njihova službena predstavnica.

Jelena Egorova rođena je 1997. godine u Rusiji, nakon što su se njezini roditelji 1982. preselili iz Mongolije. Diplomirala je kriptoekonomiju na Moskovskom državnom sveučilištu, a u svojoj karijeri osvojila je niz titula, uključujući Miss Grand Mongolia 2022. i Miss Earth Middle East 2024.

Trenutno boravi na Tajlandu, gdje se priprema za nadolazeći Miss Universe. Nakon što je službeni kanal Miss Universe objavio njezino sudjelovanje, uslijedile su reakcije kritičara koji smatraju da Srbija ne bi trebala biti predstavljena osobom koja nije rođena niti odrasla u toj zemlji.

"Siguran sam da Srbija ima mnogo prelijepih i 'pravih' Srbijanki", "Da li ona zaista živi u Srbiji dovoljno dugo da bi predstavljala ovu zemlju?" i "Srbija sa Temua" samo su neki od komentara.

Srpski izbor za Miss Universe tvrdi da ju oni nisu izabrali

Organizacija Miss Universe Serbia oglasila se i jasno je istaknula da Jelena nije njihova predstavnica.


Foto: Instagram

"Ljubazan podsjetnik da Srbija ove godine nema predstavnicu na Miss Universe. Osoba koja nosi zastavu Srbije nije naše nacionalnosti, ne govori jezik i kupila je srbijansku putovnicu 2024. godine", naveli su u priopćenju.

Jelena Egorova zasad se nije oglasila povodom kritika te nastavlja dijeliti trenutke s priprema za natjecanje.

Miss UniverseMongolijaSrbija
