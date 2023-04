FOLK ŠOU U ISTRI / Srpska 'kraljica bakšiša' unatoč zabrani ipak će pjevati: Zorana Mićanović nastupa u Puli na sam Uskrs!

Srpska zvijezda folk scene Zorana Mićanović, kojoj je nedavno zabranjen nastup u Puli, sada će ipak nastupiti u tom gradu, i to na Uskrs. Naime, Mićanović je bila četvrta na listi regionalnih izvođača, s Duškom Kulišem, Draganom Kojićem Kebom i Anom Bekutom, koji su trebali nastupiti u pulskom Domu sportova 25. ožujka, ali je gradonačelnik Filip Zoričić zabranio taj koncert. Sada će srpska turbofolk pjevačica nastupiti u jednom pulskom klubu, i to 9. travnja, na Uskrs. Podsjetimo, 18-godišnja Zorana proslavila se nastupom u "Zvezdama Granda". Njezina pjesma "Sikter" tjednima je bila na vrhu YouTube trendinga u Hrvatskoj. Mnogi je zovu i "kraljicom bakšiša" jer joj je tijekom jednog nastupa posjetitelj poklonio Rolex s ruke. U galeriji pogledajte zanosnu pjevačicu koja je ipak uspjela pronaći put do pulske glazbene scene...