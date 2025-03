Srpska estrada u raljama poroka: Od alkohola, preko droga, kocke i tableta za spavanje

Mnoge poznate osobe sa srpske estrade suočavaju se s različitim porocima, no većina ih nastoji vješto prikriti. Ipak, neki su se odlučili otvoreno progovoriti o svojim navikama i borbama, piše Kurir.

Nataša Bekvalac i borba s cigaretama

Popularna pjevačica Nataša Bekvalac nikada nije skrivala svoju dugogodišnju borbu s ovisnošću o cigaretama. Iako je prvo vjerovala da će joj snaga volje biti dovoljna da prestane pušiti, to se pokazalo kao teži izazov nego što je očekivala. Isprobala je razne metode odvikavanja, no svaki pokušaj prestanka završio bi povratkom staroj navici.

Foto: Antonio Ahel /Pixsell Nataša Beklavac

Ana Nikolić: "Ne pijem često, ali pijem"

Srpska pjevačica Ana Nikolić bila je česta meta kritika zbog sklonosti alkoholu, osobito prije trudnoće, kada su je paparazzi nerijetko fotografirali s čašom u ruci. Međutim, ona nikada nije pokušavala sakriti svoju ljubav prema piću. "Pijem rijetko, ali pijem. Naravno da popijem koju čašicu više, pa neću valjda vodu? Ljeti se rashladim šampanjcem, a zimi volim crno vino", izjavila je jednom prilikom.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages /Pixsell Ana Nikolić

Aca Lukas i kocka kao životna opsesija

Jedan od najpoznatijih folk zvijedza, Aca Lukas, priznao je kako mu je kockanje nekada bilo velika strast, ali i problem koji ga je doveo u ozbiljne financijske poteškoće. "Ušao sam u financijsku krizu zbog kocke... Kockao sam koliko sam imao, ali sam na kraju stao. Mnogima je kocka uništila život, ja sam imao sreću da sam stalno zarađivao, pa nisam osjetio težinu gubitaka", priznao je u jednoj televizijskoj emisiji.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Era Ojdanić: "Žene su moja droga"

Pjevač i reality zvijezda Era Ojdanić često puni novinske stupce svojim ljubavnim avanturama. Pripisivane su mu brojne afere, a na internetu se mogu pronaći snimke njegovih pokušaja osvajanja žena. Ojdanić ne krije svoju strast prema ljepšem spolu, često ističući: "Žene su moja droga."

Milić Vukašinović i opsesija seksom

Unatoč svojim godinama, glazbenik Milić Vukašinović ne propušta priliku naglasiti da je ovisan o seksu. Društvene mreže često koristi za objave eksplicitnog sadržaja, u kojima otvoreno govori o svojim strastima i iskustvima.

Darko Lazić: "Ne mogu reći da neću više piti"

Pjevač Darko Lazić priznao je da ima dva poroka – motore i alkohol. "Ne mogu lagati ljude i reći da više neću piti. Naravno da hoću. Nikad nisam bio ovisnik o drogama, ali priznajem da sam ih konzumirao. Sam sam si kriv za to. No, sada se osjećam bolje nego ikada otkako sam s time prestao", izjavio je iskreno.

Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIxsell Darko Lazić

Dara Bubamara i tablete za spavanje

Za razliku od mnogih kolega, Dara Bubamara ne pije niti puši, no priznaje da ne može bez tableta za spavanje. "Toliko sam energična da mi ništa ne treba da me podigne ili smiri. No, jedini porok mi je tableta za spavanje jer sam stalno pod adrenalinom i jednostavno ne mogu zaspati", otkrila je pjevačica.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell Dara Bubamara

