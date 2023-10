Mlada Srpkinja po imenu Marija Žeželj poznata je mnogima već dugi niz godina, a sada je njezino ime privuklo pažnju i među svjetskim zvijezdama.

Sa svojim YouTube videima, 23-godišnja Marija osvojila je srca mladih ljudi diljem regije, prije nego što je krenula put Amerike gdje danas ostvaruje svoje snove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Visoka 180 centimetara, Marija je postala jedna od najtraženijih modela s Balkana u svijetu mode.

Sudjelovala je u revijama prestižnih brendova, uključujući Armani i Dolce & Gabbana, a ove godine imala je priliku šetati pistama na modnim tjednima u New Yorku i Milanu.



Zahvaljujući svojoj izvanrednoj ljepoti, 2018. godine našla se na prestižnoj listi sto najljepših žena svijeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim što je uspješna manekenka, Marija se također okušala u pjevanju prije šest godina kada je objavila svoju pjesmu "Dance Like Nobody Is Watching", koja je privukla impresivnih 23 milijuna pregleda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, ima i svoju knjigu pod nazivom "Moj slatki život", koja je postala bestseler u Srbiji, s tisućama prodanih primjeraka.