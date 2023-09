U drugoj epizodi popularnog glazbenog showa "Superstar" natjecalo se 16 kandidata, a za neke je, nažalost, natjecanje završilo. "Superstar" inače možete pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama.

Maria mora raditi na intonaciji

Jedna od njih je i Maria Bandov, 27-godišnja pjevačica koja je zbog glazbe napustila uredski posao. Otpjevala je Maria hit Doris Dragović 'Šakom o stol'. "Borila sam se protiv treme", priznala je Maria nakon nastupa.

"Osjeti se da imaš bend, odlično je to za gaže i nastupe koje radiš, jedini je problem to što se čovjek opusti, ide redom po pjesmama da bi se publika zabavila, ocijenio je njezin nastup Tonči. "Čuje se da imaš ritma i da ti je groove fantastičan. Treba raditi na intonaciji i krajevima. Ostavilo je to malo lošiji dojam danas", nadovezao se Filip na Huljićev komentar. Tonči i Filip dali su Mariji 'DA', no Nika i Severina odlučile su drugačije te je time avantura u "Superstaru" za Mariju završila. "Da sam slušala na radiju, rekla bih da je dobro, ali nema ono nešto", rekla je Severina.

'Nisam čuo tebe'

Karlo Orbanić (34) je žiri više impresionirao odjevnom kombinacijom nego pjevanjem.Odjenuo je šarene hlače i majicu na kojoj piše "Mate Mišo Kovač" s fotografijom Mile Hrnića, a kako kaže, htio je zbuniti sve. Karlo dolazi iz Šibenika, radi kao asistent u udruzi slijepih osoba i svira mandolinu.

"Znači dobra duša", zaključio je Tonči. Izveo je pjesmu TBF-a "Smak svita". "Svi ćemo se složiti da si presimpatičan, to je sigurno", rekao je Filip, a zatim zatražio drugu pjesmu.

Karlo je otpjevao "Ring of Fire" Johnnyja Casha. "Slušao sam Mladena, slušao sam Johnnyja Casha, ali nisam čuo tebe", rekao mu je Tonči i dodao: "A upravo zato što te nisam čuo, možda će me interesirati možeš li sljedeći put doći ti, a zato ti moram dati prolaz". Nika je također rekla 'da', dok su Severina i Filip rekli 'ne', zbog čega ipak nije prošao dalje.

Marku je djevojka slomila srce

Marko Tomoković (29) koji dolazi iz mjesta Ladimirevci, također nije imao sreće. Matičar inače piše svoje pjesme, a večeras je izveo jednu od njih. "Tko je Martina i što ti je napravila?", upitala ga je Nika nakon nastupa. "Martina je jedna djevojka s kojom sam se družio, ali i dalje se družim. Sada više nije to…", rekao je Marko. "Romantično to sve izgleda, za gitarom lijep momak, ali meni tu nešto fali", rekao je svoje mišljenje Filip.

"Ti imaš tipičan glas Slavonije. Ti si idealan da ujutro budeš matičar, a navečer s tamburašima. Moj glas je da ideš dalje samo zbog navedenih stvari", poručio mu je Tonči. "S moje strane, u ovom trenutku, imaš 'ne', ali mislim da to što si ti trenutno odabrao ništa ne znači", poručila mu je Nika. "Mislim da ovaj put možda 'ne'", dodala je Severina, a Filip se složio s njom. Za Marka je natjecanje u "Superstaru" završilo.

Dobila 'da' samo od Severine

Iris Kovačić (17) iz Omiša velika je obožavateljica Severine, no jedan glas nije bio dovoljan za prolaz dalje. Iris je otkrila da ima tetovažu na nozi posvećenu Severini, a tetovirala je note pjesme "Dalmatinka". Otpjevala je pjesmu "Tvoja prva djevojka" i nije baš očarala žiri. Iako ih je rasplesala, samo joj je Severina dala 'DA'.

"Kad to usporedimo s drugim natjecateljima, nije to ta razina, nije to dovoljno da bih ti ja sa svoje strane dao prolaznu ocjenu", rekao je Tonči. "Intonacije nema, moram reći ne ovoga puta", dodao je Filip. "Reći ću 'da', ja ne mogu, što ću", zaključila je Severina i time razveselila svoju obožavateljicu.

'Pjevaj, ali ovo nije za Superstar'

Hrabri Mauro Hrast (23) je oduševio žiri priznanjem i otvorenošću, ali tvrde da za glas treba malo više rada. "Biseksualac sam, no zbog toga me nitko nije maltretirao, posebno ako ljudi pojme da si dobar čovjek. Nisam naišao na vrijeđanje, otvorena sam osoba i predstavljam se onakvim kakvim jesam", otkrio je Mauro.

Otpjevao je Hozierov "Take Me to Church" i iako nije prošao u daljnje natjecanje, svojom je pričom oduševio žiri. "Jako si hrabar, a to je puno veće od onoga kako si pjevao pa ti dajem da", poručila mu je Severina. Ostatak žirija Mauru je udijelio negativan odgovor. "Bilo ti je visoko", poručio je Filip. "Bilo je sirovo, ali ne umanjuje to tvoj optimizam. Pjevaj, ali nije za Superstar", zaključio je Tonči.

Severina poručila Eugenu: 'Možda to ipak nije za ovu emisiju'

Ni Eugen Bašić (21) iz Slavonskog Broda se nije baš proslavio. Otpjevao je pjesmu "Na raskršću" grupe Kerber.

"Fina boja glasa, donekle se podudara s melodijom i s točnim tonovima, ali nije dovoljno za ono što treba", rekao je Huljić i savjetovao mu da mora malo više raditi na stavu. "Došao si optimističan, ali možda to nije za ovu emisiju", rekla mu je Severina. "Nisam očekivala da ćeš biti točan u intonaciji na nekim mjestima, to mi je bilo ok. Tu te aplaudiram jer vidim da si to znao napraviti. Malo mi je teško ali mislim da sveukupni dojam nije baš bio dovoljan za ovaj show", rekla mu je Nika. Iako nije prošao dalje u natjecanje, mladić je osvojio sve simpatije žirija.

Filip poručio Sari: 'Nema tu dinamike, kontrasta...'

Nije prošla ni Zagrepčanka Sara Spinćić (25) koja se inače bavi pjevanjem. Pjeva back vokale Željku Bebeku na turnejama. Sinkronizira crtiće i ima malog sina Leona koji također obožava glazbu. Sara je otpjevala pjesmu "If I Were a Boy", a zatim ju je Filip zamolio da otpjeva drugu pjesmu, a ona se odlučila za "Ako me nosiš na duši".

"Ovdje se radi o prokletstvu pratećeg vokala. Svaki prateći vokal teži da jednom bude glavni vokal. Radi se o tome da fali ta doza sugestivnosti, predugo si ti iza i sad treba izaći van, a tu nastaje jedan kratki spoj u glavi", rekao je Tonči.

"Meni tu fali da se desi još nešto. Malo više moraš ući u pjesmu, nagaziti vokal, više dinamike, kontrasta", dodao je Filip. Severina i Nika su joj dale 'da', a Tonči i Filip 'ne'.

