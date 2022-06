Odnos srpske turbofolk pjevačice Jelene Karleuše i njezina supruga Dušana Tošića bio je turbulentan i mučan posljednjih nekoliko godina. Tom odnosu definitivno nisu puno pomogli niti komentari drugih estradnih zvijezda sa srpske glazbene scene, poput Ace Lukasa.

Podsjetimo, nedavno je Aca Lukas Karleušu "počastio" brojnim uvredama, na što mu ona nikako nije ostala dužna te se čini da je tu stavljena "točna na i" njihova "prijateljstva".

Modni dizajner Saša Vidić, dugogodišnji Karleušin prijatelj, komentirao je njen odnos s Lukasom, a zatim i s Tošićem.

"Ja Jelenu jako volim i zauvijek ću biti na njenoj strani. Bilo koji sukob da se dogodi, ja Jelenu volim. Ona je prije svega veliki prijatelj, jednom sam se ogriješio o nju, nešto sam je pljuvao, ali sam joj se zbog toga ispričao. Zašto je uvreda što je to rekla Lukasu? Ona sve što je rekla legalno radi i legalno o tome priča", komentirao je Vidić za srpske medije.

Komentirao je također i Lukasovu izjavu o navodnim Karleušinim aferama sa srpskim sportašima.

"To je otišlo jako daleko. Pitanje je hoćemo li u to vjerovati ili nećemo. Što sad otkrivaš ti te gluposti? Žena se razvela! Doviđenja, prijatno!", rekao je Vidić te nadodao kako on čak ništa ne bi rekao čak i da zna nešto o odnosu Jelene i Duška, a kako sam tvrdi - ne zna.

Nakon Vidićevih riječi, oglasila se i Karleuša na svom Instagram profilu.

"Volim Sašu, ali moram demantirati. Nisam se razvela i nisam šamarala Duška, a ni Lukasa! Ja sam nježna žena", napisala je Jelena.