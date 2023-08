Kim Kardashian ne bi bila dobrodošla na turneju Taylor Swift "Eras Tour" da je američki sportski bloger Dave Portnoy zadužen za osiguranje, piše Page Six.

POGLEDAJTE VIDEO: Mia Dimšić o nastupu i očekivanjima u Torontu: 'Album Taylor Swift bio mi je velika inspiracija'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osnivač bloga "Barstool Sports" predvidio je da će Kim biti na jednom od nadolazećih Taylorinih koncerata u Los Angelesu.

"Da sam na mjestu Taylor, osiguranje bi Kim čekalo na ulazu, stavili bi joj lisice i odvukli je u zatvor", rekao je ekskluzivno za Page Six.

Dave, koji je veliki obožavatelj Taylor Swift, nadodao je kako bi ga iznenadilo da Kim ne dođe na koncert. "To bi tako ličili na nju", istaknuo je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Portnoy je rekao da je postao Taylorin obožavatelj kada je Kardashianka objavila uređenu verziju pjevačičinog zloglasnog telefonskog razgovora s Kanyeom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sukob počeo 2009. godine

"Mnogi ljudi zapravo ne znaju priču, ali uredili su njen telefonski poziv i nazvali je lažljivicom… Kad su je svi razapinjali, mislio sam: 'Ovo nije u redu', pa sam postao njen veliki obožavatelj", rekao je o Taylorinom razgovoru s Kanyeom koji je povezan s njegovom kontroverznom pjesmom "Famous" iz 2016. godine u kojoj je Taylor nazvao "kuč*om" koju je on "učinio poznatom".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kim je kasnije rekla za GQ da je Taylor blagoslovila pjesmu i čak napisala stihove za nju, što je tim Taylor Swift demantirao.

"Znala je da će to izaći na vidjelo. Htjela se odjednom ponašati kao da nije. Kunem se, moj muž ima toliko problema kad je pratio prikladan protokol i čak zvao da mu se potvrdi", rekla je 2016 godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Koji bi reper nazvao djevojku kojoj je repao stih da bi dobio odobrenje?", dodala je Kim.

Podsjetimo, sukob Kanyea i Taylor započeo je 2009. godine kada je na VMA nagradama on prekinuo njen govor dok je preuzimala nagradu za najbolji spot ženske glazbenice za pjesmu "You Belong with Me" te je tada kazao da mu Beyonce ima najbolji spot svih vremena za pjesmu "Single Ladies".