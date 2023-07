Jedna od najvećih pop zvijezda današnjice Taylor Swift dobila je kaznu u iznosu od 3010 dolara zbog smeća koje je ostavljeno ispred njezinog doma u New Yorku. Kako pišu strani mediji, dobila je 32 novčane kazne jer nije održavala dio ispred svog doma čistim.

Susjedi više nisu mogli izdržati nesnosan smrad

Novčane kazne dobivene su između siječnja 2018. i siječnja 2023. godine, a do njih je došao New York Post. Inspektori su svratili do njezina doma u New Yorku i nisu bili zadovoljni prljavim pločnicima i njezinim nepravilnim odlaganjem smeća. Pišu da je pločnik bio pun novina, boca, kartona i salveta te da je bilo nekoliko bačenih opušaka.

Pjevačica se žalila na kazne te su joj od ukupne sume skinuli 200 dolara. No njezini susjedi nisu zadovoljni kako Taylor održava pločnik ispred svoje rezidencije.

"Njoj nije stalo do smeća. Više je usredotočena na svoju višemilijunsku turneju koja njezine fanove dovodi do bankrota", rekla je jedna 22-godišnjakinja.

David Aldea, bivši stanodavac pjevačice, za Taylor je imao samo riječi hvale.

"Cijelo vrijeme je bila savršena stanarka i bilo je lijepo s njom. Samo pozitivne stvari imam za reći o njoj", kazao je. Neki čak krive i obožavatelje koji čekaju ispred Taylorinog doma kako bi je vidjeli te govore da oni ostavljaju smeće.

Inače, ovo nije jedina nekretnina u njezinu vlasništvu. Ima još nekoliko stanova i kuća u New Yorku, na Beverly Hillsu, Rhode Islandu i Nashvilleu.