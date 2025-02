Ruben Van Gucht prisjetio se posebnog trenutka s vjenčanja s Blankom

Belgijski sportski novinar, Ruben Van Gucht (38), ponovno je zaintrigirao pratitelje na društvenim mrežama. Otkako je Ruben otkrio da sa suprugom Blankom Vlašić (41) prakticira otvoreni brak mnogim fanovima upadaju u oči razni detalji na društvenim mrežama koji bi mogli otkriti pojedinosti o odnosu slavnog para. Rođeni Belgijac na Instagramu je podijelio videozapis sa svojim psima, staviviši pjesmu koja je njemu i slavnoj atletičarki značajna.

"Samo mi", napisao je Ruben uz videozapis. Ipak, posebnu pozornost privukla je pjesma američkih pjevača Johna Mayera i Katy Perry, "Who You Love". Naime, riječ je o pjesmi uz koju su Ruben i Blanka plesali svoj prvi ples na vjenčanju. Sportski novinar je to otkrio tijekom gostovanja u jednoj radijskoj emisiji.

"U svibnju 2022. održalo se vjenčanje mene i Blanke. Za mnoge je ova vijesti došla kao iz vedra neba. Slavilo se u malom restoranu u centru Splita, sa svega 20 do 25 gostiju.Moji roditelji nisu ni bili tamo. Blanka i ja smo ionako medijske figure te smo tako intiman trenutak željeli zadržati za sebe. Sigurno nismo tražili pozornost. I u tom trenutku smo već znali da ćemo postati roditelji", rekao je za "Radio 2 Weekwatchers", dodavši da su roditelji još uvijek tugovali za rastankom od prethodne partnerice.

Podsjetimo, slavan par ima sinčića Monda, a u posljednje vrijeme pune medijske stupce zbog vijesti o otvorenom braku.

Foto: Instagram Novinar Ruben Van Gucht nedavno je za belgijske medije otkrio kako je s Blankom u otvorenom braku. ''To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem njegov tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: ‘Jadna, neće znati’. Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla'', rekao je Ruben.

"Vodim jedan život u Belgiji, a drugi u Hrvatskoj i ne opterećujem se tradicionalnim shvaćanjem veze. Svatko živi kako mu odgovara. Ljudi se previše bave tuđim privatnim stvarima, ali ja objašnjenja dugujem isključivo onima koji su dio ovog odnosa. Oni su jedini kojima sve treba biti jasno. Blanka bi mogla reći da joj ovakav odnos ne odgovara, no to nikada nije učinila", rekao je Ruben ranije za De Morgen. Dodao je da je Blanka upoznata s njegovim partnericama, no ne i detaljima njegovih odnosa.

