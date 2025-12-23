FREEMAIL
PJEVAČICA JE TRUDNA? /

Sportski analitičar u emisiji saopćio: 'Travis Kelce s Taylor Swift čeka dijete'

Sportski analitičar u emisiji saopćio: 'Travis Kelce s Taylor Swift čeka dijete'
Foto: Profimedia

Pojavile su se i špekulacije da Swift preuređuje svoju vilu u Rhode Islandu kako bi ondje organizirala vjenčanje iz snova

23.12.2025.
12:45
Hot.hr
Profimedia
Sportski analitičar Bill Simmons izazvao je buru komentara nakon što je u svojoj emisiji  izjavio kako je megapopularna pop pjevačica Taylor Swift (35) trudna, dok je emotivno apelirao na Travisa Kelcea (36) da završi svoju karijeru u Kansas City Chiefsima dvije utakmice prije kraja sezone, prenosi Daily Mail.

Nije jasno je li Simmons pogriješio u izražavanju, nagađao o budućnosti slavnog para ili pak zna nešto što javnosti još nije poznato. Ipak, tvrdnju je izrekao vrlo izravno, a do sada nije pokušao pojasniti ili povući svoje riječi. Osvrćući se na Kelceov nastup u teškom porazu Chiefsa od Tennessee Titansa, Simmons je rekao:

“Bio je to trenutak kada ti je jednostavno žao Kelcea. Čovjek je budući član Kuće slavnih, ženi se s Taylor Swift, s njom dobiva dijete, vjerojatno svugdje leti privatno i ima osiguranje gdje god ide.."

Vjenčanje idućeg ljeta

Swift i Kelce zaručili su se u kolovozu ove godine, a vjenčanje se, prema pisanju medija, očekuje sljedećeg ljeta u Rhode Islandu. Iako Chiefsima više ne preostaje borba za doigravanje nakon razočaravajuće sezone, Kelce je ipak nastupio u nedjeljnoj utakmici u Nashvilleu.

Foto: Aspn/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Taylor Swift nije bila na tribinama jer inače rijetko putuje na Kelceove gostujuće utakmice. Sljedeći susret Chiefsi igraju na Božić, na domaćem Arrowhead Stadiumu protiv Denver Broncosâ, a Swift obično dolazi na domaće utakmice. Sve se češće nagađa da bi to mogao biti Kelceov posljednji nastup pred domaćom publikom ako odluči završiti karijeru po završetku sezone.

U međuvremenu, pažnja javnosti dodatno je pojačana zbog planiranja vjenčanja slavnog para. Početkom prosinca pojavile su se informacije da bi se trebali vjenčati u subotu, 13. lipnja. Pojavile su se i špekulacije da Swift preuređuje svoju vilu u Rhode Islandu kako bi ondje organizirala vjenčanje iz snova.

Foto: Profimedia

Povlači se iz karijere?

Kelce je prošlog petka imao priliku demantirati nagađanja o povlačenju iz sporta, no to nije učinio. Na konferenciji za medije u Kansas Cityju poručio je da želi ostati fokusiran na momčad do kraja sezone.

“Ovo je posebno razdoblje u mom životu. Imam još tri utakmice i uvijek ulazimo u sezonu ne znajući kada će završiti – u tome i jest čar”, rekao je. Po završetku sezone istječe Kelceov ugovor vrijedan 17 milijuna dolara godišnje, nakon čega će odlučiti hoće li nastaviti profesionalnu karijeru.

 

Taylor SwiftTravis KelceTrudnoća
