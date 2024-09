Splitska WAGsica za Net.hr: 'Biti supruga nogometaša nije tako jednostavno kako nekima izgleda'

Mnogi često misle kako supruge nogometaša uživaju u luksuznom životu, putuju, nose dizajnersku odjeću i ne moraju raditi baš ništa. Iako je istina da većina živi lagodnim životom bez financijskih briga, mnoge od tih žena istodobno grade vlastite karijere. Također, život uz profesionalnog sportaša donosi specifične izazove, uključujući česte selidbe, usamljenost zbog stalnih putovanja partnera i balansiranje obiteljskog života. To najbolje zna Leonie June, dugogodišnja partnerica hajdukovog nogometaša Leona Dajaka koja je zbog ljubavi odlučila napustiti svoj dom i karijeru u inozemstvu te se preselila u Split.

Nedugo potom, sreća im je postala još veća kada je na svijet došla njihova kći Nava. Majčinstvo je za Leonie donijelo nove izazove, ali i novu svrhu. Uz to što se posvetila obitelji, nastavila je graditi svoju karijeru, s fokusom na društvene mreže. Kada ima snimanja, Nava je uvijek uz nju, a često joj u tome pomaže i suprug Leon, koji svaki slobodan trenutak koristi za uživanje sa svojom obitelji.

Preselili ste se u Hrvatsku zbog ljubavi. Gdje ste prije živjeli i čime ste se bavili?

Prije nego što sam počela živjeti s Leonom, živjela sam u Americi, gdje sam radila kao model i bavila se marketingom te vođenjem društvenih mreža za brojne brendove.

Kako izgleda život u Splitu? Jeste li se brzo prilagodili životu u manjem gradu?

Obožavam Split, ali trebalo mi je neko vrijeme da se prilagodim. Prva godina je bila malo teža jer sam svaka tri-četiri tjedna morala letjeti natrag u Njemačku zbog trudnoće. No, sada se jedva čekam vratiti i u potpunosti uživati u splitskom načinu života.

Kako ste upoznali svog supruga? Možete li nam ispričati kako je nastala vaša ljubavna priča?

Naravno! Leona poznajem već pet godina, tada smo se počeli dopisivati, ali ja sam tada živjela u Americi, a on se često selio zbog nogometa. Onda sam jednom prilikom došla u Njemačku na mamim rođendan, a Leon je u istom trenutku bio baš u tom gradu. Dok sam bila u Americi, svakodnevno me zvao i neprestano smo se dopisivali. Kad sam sletjela u Njemačku, napokon smo se prvi put upoznali, i kao da je svemir tako htio, odmah je bila ljubav na prvi pogled, osjetili smo posebnu povezanost. Potom sam otputovala u Englesku, gdje je tada igrao, i nikada se više nisam vratila u Ameriku. Znali smo da smo pronašli ono pravo i od tog smo trenutka zajedno.

Kako izgleda svakodnevni život majke, influencerice i supruge nogometaša?

Kao mali cirkus. Imamo pse i kuću, pa mi je svaki dan prilično ispunjen. Ne želim nikakvu pomoć s kćeri Navom zasad, ne mogu zamisliti da imam dadilju. Također sve u kući obavljam sama, a uz to pokušavam što više raditi.

Koji su najveći izazovi s kojima se suočavate kao WAGsica?

Prije svega, neizmjerno sam zahvalna na našem životu i volim sve što ide uz to. Mislim da mi je u posljednjih sedam mjeseci najveći izazov bila udaljenost. Svaki roditelj zna da kad dobijete dijete, želite biti zajedno s partnerom i Leonovo prisustvo mi je jako nedostajalo. Bila sam u Njemačkoj s Navom, a naravno - i mi smo mnogo nedostajale Leonu. Ako ste u braku s profesionalnim sportašem, morate biti jaka žena i spremni često biti sami.

Imate gotovo 100.000 pratitelja na društvenim mrežama – je li to vaš primarni posao?

Da, uzbuđena sam i jako zahvalna. Studirala sam modni menadžment na preddiplomskom studiju i marketing menadžment na diplomskom, a mislim da mnogi to ne znaju. A trenutačno su društvene mreže i marketing moj drugi glavni posao, uz to što sam mama!

I to majka prekrasne djevojčice. Kako balansirate poslovne obaveze i majčinstvo?

Kad imam snimanja, jednostavno povedem Navu sa sobom i zasad to ide dobro. Kad snimam reklame kod kuće, Leon je jako dobar fotograf. Nava je s nama, pa je mogu maziti i dojiti usput. Sav marketinški posao i suradnje radim dok ona spava. Ovaj intervju je s njom u krilu. Srećom, imam puno energije.

Žene nogometaša često su na meti kritika. Kako je to biti supruga nogometaša?

Sve ima svoje prednosti i nedostatke. Naučila sam da se ne branim jer će ljudi na kraju vjerovati ono što žele. Cijenim naš život, ali sigurna sam da nije tako jednostavan kako nekima izgleda. Potrebno je mnogo discipline, mentalne snage i hrabrosti.

Vaša objava u kojoj tražite privatne frizere, kozmetičare i trenere izazvala je mnogo komentara. Kako se nosite s negativnim komentarima i jeste li pronašli ono što ste tražili? Kako se kreću cijene privatnih usluga?

Privatne usluge sam tražila isključivo zbog Nave. Ponekad je feniranje za snimanje jednostavnije obaviti kod kuće nego ići nekamo. U svakom slučaju, dobila sam toliko poruka i ljubaznih preporuka, jako sam zahvalna na ljubaznosti svih mojih Splićana. Sačuvala sam podosta Instagram-profila koje su mi preporučili i jedva čekam potpuno doživjeti Split.

Kako izgledaju Vaši slobodni trenuci?

Iskreno, trenutačno ih baš i nemam. Kad Nava spava, radim, ali srećom, rad je i moja strast, pa me to veseli. No, veselim se filmskoj večeri kod kuće s Leonom.

Na fotografijama uvijek izgledate besprijekorno. Koliko Vam je važan fizički izgled?

Iznimno važan. I oduvijek je bilo tako. Ljudi misle da je to lako, ali ja mnogo radim i vrlo sam disciplinirana. Redovito vježbam, zdravo se hranim, nikad nisam pušila i vrlo sam stroga prema sebi.

Ali to mi je jako važno, i za posao. To je postalo ovisnost i način života. Smatram da se bolje osjećate kada izgledate onako kako želite, to vam daje samopouzdanje i sjaj.

I za kraj – kakvi su Vaši poslovni i privatni planovi za blisku budućnost?

Definitivno želim još više raditi na svojoj infuenserskoj karijeri i marketingu. Također razmišljam o pokretanju vlastite marketinške agencije ili davanju online tečajeva o mentalnoj snazi i kako pozitivan način razmišljanja može oblikovati vaš život. Vidjet ćemo što budućnost nosi, ali moj glavni prioritet uvijek će biti da budem najbolja supruga i mama koja mogu biti.

