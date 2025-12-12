Sorajo, pa jesi li malo pretjerala? Starleta pokazala nikada veći dekolte, skinula i grudnjak

Srpsko-crnogorska reality zvijezda Soraja Vučelić (38) svojim provokativnim izdanjima ne ostavlja puno toga mašti. Na Instagramu redovito objavljuje fotografije na kojima pozira u provokativnim odjevnim kombinacijama, a sudeći po komentarima, ovog puta je pokazala nikad veći dekolte. Soraja se javila iz Dubaija i ponovno pokazala kako uživa u luksuzu.

Na fotografiji objavljenoj iz Dubaija, Soraja pozira u elegantnom večernjem ambijentu, odjevena u izazovnu crvenu haljinu s pernatim rukavima, a u prvi plan stavila je svoj bujni dekolte. Sa čašom vina u ruci i samouvjerenim pogledom oduševila je brojne pratitelje. No, bilo je i onih koji su komentirali kako je pretjerala s Photoshopom.

Njen raskošan život u Dubaiju, gdje trenutačno boravi sa sinom Kanom, često je tema u medijima. Nedavno se pisalo i o njenim skupocjenim estetskim zahvatima nakon kojih se navodno ne smije izlagati suncu, kao i o komentarima na račun njenog izgleda koji su preplavili medije samo nekoliko dana prije ove objave.

Podsjetimo, Soraja je u travnju 2023. godine rodila sina Kana. Trudnoću je držala u tajnosti, a nakon poroda se vratila na društvene mreže. Sa sinom i tajanstvenim muškarcem živi u jednom zagrebačkom stanu vrijednom osam milijuna eura, pisali su srpski mediji.

