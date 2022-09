Osamdesetih godina prošlog stoljeća Sonja Savić bila je jedna od najtraženijih, najseksepilnijih i najtalentiranijih glumica u bivšoj državi. Da je živa, danas bi proslavila svoj 61. rođendan.

Ipak, raspadom Jugoslavije počela se raspadati i njena karijera, a njeni problemi s ovisnošću o teškim drogama počeli su u trenutku kada je saznala da ne može imati djecu.

Tragično je skončala 23. rujna 2008. godine u Beogradu. Glumica je, prema pričama koje su tada kolale medijima, zbog heroina prodala sav namještaj iz stana te je preminula na madracu, koji joj je jedini u stanu ostao.

Njeno beživotno tijelo pronađeno je među špricama na podu, a hitnu je pomoć pozvao muškarac s kojim je te noći konzumirala drogu.

U jednom od posljednjih intervjua koji je dala rekla je kako je njezin ideal kratka i vesela smrt. Tada je kroz suze rekla kako njezin život nema smisla jer nije rodila dijete te nije nastavila lozu svoje obitelji.

Osamdesetih je bila najveća glumačka nada Jugoslavije

Glumom se profesionalno počela baviti sa 16 godina, a već s 21 diplomirala je na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Koliko je bila talentirana svjedoči i činjenica da je u dvije i pol godine snimila pet filmova koji su obilježili jugoslavensku kinematografiju.

Dakako, jedna od scena po kojima ćemo je uvijek pamtiti jest i ona iz filma "Una". U tom filmu Sonja glumi Unu, studenticu koja se zaljubljuje u svog profesora Mišela Babića. Scene u kojima na balkonu jede trešnje i zavodi svog profesora brojnima su se urezale u sjećanje.

Tijekom svoje bogate karijere zaigrala je u ukupno 50 filmova jugoslavenske, slovenske i srpske produkcije.

Ostali filmovi koji su obilježili njezinu karijeru bili su "Davitelj protiv davitelja", "Život je lep", Balkanski špijun", "Mi nismo anđeli", "Jug-jugoistok" te brojni drugi. Početkom devedesetih godina Sonja se počela baviti režijom i raditi na projektima koji su se protivili ratu u Jugoslaviji.

Osamdesetih Sonja se počela družiti s bendom Ekaterina Velika, a sa svim je članovima bila bliska prijateljica.

Jednom je prilikom izjavila kako je bila sretna što je pronašla ljude koji su nesretni kao ona, misleći pritom na bend.

U to je vrijeme upoznala i jazz-glazbenika Vlajka Lalića, s kojim je godinama bila u vezi. Lalić je tragično poginuo 1990. godine utopivši se na jedrenju. Savić je u to vrijeme imala 29 godina, a rekla je jednom prilikom da sebe smatra udovicom. On joj je bio velika ljubav i maštala je o tome da s njim provede cijeli život.