BRUTALNO IZGLEDA / 'Zašto nam to radiš, hoćeš da nas srce strefi?' Sonja Kovač uživala uz bazen i zagolicala maštu u specijalnom badiću

Influencerica Sonja Kovač ponadala se da sunčani dani nose ljeto i uživanciju uz bazen, no shvatila je da je to kratkog vijeka pa se brzo pohvalila izdanjem u kupaćem kostimu. "Otvorili smo sezonu sunčanja ovog vikenda! Sad je lagano već možemo početi zatvarati", napisala je Sonja, uz atraktivne fotografije u ljubičastom jednodijelnom bikiniju. Naime, influencerica je pozirala uz bazen, a u prvi plan su upale upravo njene obline, dok je oči sakrila velikim sunčanim naočalama. Zbog ovog izdanja, simpatična je plavuša dobila niz komplimenata: "Zašto nam to radiš, hoćeš da nas srce strefi", "Žena bomba", "Nemaš 38, izgledaš kao da imaš 20", "To kraljice samo uživaj". U galeriji pogledajte kakvim je izdanjem Sonja rasplamsala vatru na društvenim mrežama...