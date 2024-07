Glumica i influencerica Sonja Kovač (40) ljetne dane provodi u Opatiji, u društvu zaručnika Gorana Mandića i dvomjesečne kćeri Belle May.

Novopečena mama pohvalila se vitkom linijom nakon poroda na društvenoj mreži. Objavila je video u kojem izlazi iz mora penjajući se po stepenicama, a ono što upada u prvi plan jest njezina zavidna figura.

Foto: Instagram

"Sol u kosi, samo sam to čekala!", napisala je Sonja, koja je jedva dočekala more.

Glumica je podijelila nekoliko fotografija s ljetovanja. Pozirala je u crnoj modnoj kombinaciji, a oči prekrila sunčanim naočalama. Sonja ne skriva koliko uživa u ljetu.

Foto: instagram

"Moreno već nakon dva i pol mjeseca yaay! Ajmo kupanjac na entu! S koliko mjeseci ste vi svoje bebače prvi puta vodili na more?", upitala je glumica pratitelje.

Fanovi joj poželjeli ugodan odmor

Brojni fanovi odgovarali su na pitanje u komentarima. Većina roditelja dijete je vodilo na more nakon par mjeseci od rođenja.

"Uživajte", "Draga super, uživajte na najjače", poželjeli su influencerici ugodno ljetovanje.

Sonja je podijelila fotku na kojoj pozira sa zaručnikom, a golupčići nisu skidali osmijeh s lica.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Sonja je Bellu May rodila u svibnju, a kako su ona i partner došli na ideju imena, otkrila je tek nedavno.

"Svidjelo nam se ime May, ali nismo znali hoće li princeza stići u svibnju ili ne. Za to vrijeme nam se to činilo kao prekratko ime i od prije nam se sviđalo Bella jer označava ljepotu i dražesnost u svakom obliku i pogledu, a prepoznatljivo je na svim jezicima i jednostavno se izgovara. Pa smo se tako na kraju kada se malena rodila, odlučili zašto ne onda povezati oba imena koja nam se toliko sviđaju jer tako divno zvuče i idu zajedno!", napisala je Sonja na Instagram storyju.

