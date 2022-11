Sonja Kovač neko vrijeme je njegovala kosu dugu do pola leđa, a sada ju je odlučila skratiti, uz to i nabaciti nove, svježe pramenove. Naravno, i ovu svoju promjenu i faze nastajanja nove frizure pokazala je svojim pratiteljima.

"Kako vam se sviđa frizurica i kome već fali moja duga kosa", napisala je Sonja u opisu carousel objave koja u ovom trenutku broji više od 15.000 lajkova.

"Iskreno, puno ljepše ti stoji ova dužina nego ona", "Prekrasna", "Ovako ti je vrh", "Preslatka si ovako", "Svaka je promjena dobra", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

Podsjetimo, Sonja je nedavno podijelila novi video na TikToku u kojem je odgovorila hejteru koji joj je poručio da ''nema ni 50 eura, već da je financira suprug''.

"Zašto muškarci ne mogu prihvatiti da žena sama zarađuje novac?", rekla je Sonja u videu, a brojni pratitelji složili su se s njom.

"Žena si i možeš više nego jedan muškarac", "Respect", "Amen to that", "Can we hear Halleluja", "U pravu si", pisali su joj pratitelji na TikToku.