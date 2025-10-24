Šokantne uvrede reperice Azealije Banks: 'Nismo u j**enoj Bosni!' šokirale cijelu regiju
Reperica izvrijeđala Bosnu i razbjesnila internet
Američka glazbenica Azealia Banks (34) ponovno je izazvala burne reakcije nakon što je u snimci koja kruži društvenim mrežama spomenula Bosnu i Hercegovinu u ponižavajućem tonu. Na pitanje novinara bi li preporučila lokaciju na kojoj se nalazi drugim izvođačima, odgovorila je: “Zašto ne, nismo u j**enoj Bosni.”
Komentar koji je razljutio regiju
Nakon što je snimka završila na Twitteru, jedan korisnik iz zabave je sastavio popis “Najboljih 100 Azealiinih svađa”. Vidjevši da je među njima i trenutak s Bosnom, Banks je dodatno zapalila situaciju napisavši: “Tko je Bosni dao internet?”
Objava je izazvala lavinu kritika korisnika iz regije, koji su reperici poručili da prelazi granice dobrog ukusa.
Duga povijest sukoba
Banks je već godinama poznata po javnim prepirkama sa slavnim imenima. Na popisu onih s kojima je imala sukob nalaze se Iggy Azalea, Cardi B, Russell Crowe, Charli XCX, Beyoncé, Pharrell Williams, Lily Allen, Rita Ora, Nicki Minaj, Elon Musk i Zayn Malik.
Većina konflikata započinjala je na društvenim mrežama, gdje reperica često ostavlja uvredljive, rasističke, homofobne i transfobne komentare. Njezin je račun zbog toga u jednom trenutku bio i suspendiran.
Reakcije javnosti
Iako Banks kontroverzne izjave koristi kao dio svojeg javnog imidža, ovaj put mnogi su istaknuli da je pretjerala, vrijeđajući cijelu državu i njezine građane. Korisnici društvenih mreža zahtijevaju ispriku, koja za sada nije stigla.
