Šokantne uvrede reperice Azealije Banks: 'Nismo u j**enoj Bosni!' šokirale cijelu regiju

Američka glazbenica Azealia Banks (34) ponovno je izazvala burne reakcije nakon što je u snimci koja kruži društvenim mrežama spomenula Bosnu i Hercegovinu u ponižavajućem tonu. Na pitanje novinara bi li preporučila lokaciju na kojoj se nalazi drugim izvođačima, odgovorila je: “Zašto ne, nismo u j**enoj Bosni.”

Komentar koji je razljutio regiju

Nakon što je snimka završila na Twitteru, jedan korisnik iz zabave je sastavio popis “Najboljih 100 Azealiinih svađa”. Vidjevši da je među njima i trenutak s Bosnom, Banks je dodatno zapalila situaciju napisavši: “Tko je Bosni dao internet?”

Objava je izazvala lavinu kritika korisnika iz regije, koji su reperici poručili da prelazi granice dobrog ukusa.

Who gave Bosnia the internet? https://t.co/67Ant6XWMy — Azealia Banks (@iiwasinthee212) October 23, 2025

Duga povijest sukoba

Banks je već godinama poznata po javnim prepirkama sa slavnim imenima. Na popisu onih s kojima je imala sukob nalaze se Iggy Azalea, Cardi B, Russell Crowe, Charli XCX, Beyoncé, Pharrell Williams, Lily Allen, Rita Ora, Nicki Minaj, Elon Musk i Zayn Malik.

Većina konflikata započinjala je na društvenim mrežama, gdje reperica često ostavlja uvredljive, rasističke, homofobne i transfobne komentare. Njezin je račun zbog toga u jednom trenutku bio i suspendiran.

Reakcije javnosti

Iako Banks kontroverzne izjave koristi kao dio svojeg javnog imidža, ovaj put mnogi su istaknuli da je pretjerala, vrijeđajući cijelu državu i njezine građane. Korisnici društvenih mreža zahtijevaju ispriku, koja za sada nije stigla.

