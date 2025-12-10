Šokantna snimka: Poznati komičar se predozirao? Nepomično ležao na stepenicama

Američki komičar Andy Dick (59), poznat po brojnim televizijskim ulogama i dugoj karijeri obilježenoj skandalima, ponovno je zabrinuo svoje obožavatelje nakon što se na internetu pojavila uznemirujuća snimka iz Hollywooda. Video, koji se brzo proširio društvenim mrežama, prikazuje komičara kako nepomično leži na stepenicama, zbog čega su mnogi posumnjali na ozbiljan zdravstveni incident.

Snimka obišla svijet

Prvi je snimku objavio portal TMZ, a prema tvrdnjama svjedoka, ljudi iz Dickova društva dotrčali su do njega pokušavajući ga osvijestiti. Navodno su pozvali hitnu službu te tražili Narcan, lijek koji se koristi u slučajevima sumnje na predoziranje opioidima. Prema onome što se može vidjeti, čini se da je lijek upotrijebljen na licu mjesta.

Andy Dick Suffers Apparent Overdose in Hollywood, LAPD Responds https://t.co/Qthuzh0w0Z pic.twitter.com/SBttri9zhm — TMZ (@TMZ) December 10, 2025

Iz vatrogasne službe Los Angelesa potvrdili su da su intervenirali zbog dojave o mogućem predoziranju muškarca starog 59 godina. No, unatoč ozbiljnosti situacije, osoba nije bila prevezena u bolnicu.

Oglasio se i sam komičar

Nakon što je snimka izazvala lavinu reakcija, oglasio se i sam Andy Dick. Poručio je da je dobro te da mu je laknulo što situacija nije imala teže posljedice. Ipak, nije želio detaljnije objasniti što se točno dogodilo niti potvrditi sumnje vezane uz predoziranje.

Godinama na naslovnicama zbog problema sa zakonom

Ovaj je incident samo još jedan u nizu turbulentnih događaja koji prate Dicka. Prije dvije godine policija ga je privela zbog dojave o alkoholiziranoj osobi u Kaliforniji. Osim toga, 2018. godine morao se registrirati kao seksualni prijestupnik nakon što je osuđen zbog nepristojnog dodirivanja vozača Ubera.

Njegova pravna povijest uključuje i uhićenje zbog krađe u Santa Barbari, kao i privođenje 2022. godine nakon sumnje na seksualni napad tijekom prijenosa uživo na YouTubeu.

