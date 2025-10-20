Šokantan detalj iz života Nede Ukraden: Ostavila zaručnika, a on joj uništio sobu u Hiltonu

Neda Ukraden (75), legendarna pjevačica, jednom je prilikom otkrila da je pred oltarom odlučila prekinuti zaruke s muškarcem koji je živio u Americi. „Ostavila sam čovjeka pred samim vjenčanjem! Sve je bilo dogovoreno, a ja sam odjednom odlučila da ipak ne krenem s njim pred oltar. Jednostavno, promijenila sam plan“, prisjetila se pjevačica, prenosi Mondo.

Foto: Davor Javorovic/pixsell

Demolirani hotel i ljubomora

Par je bio zajedno oko godinu dana, a nakon prekida Neda je shvatila da je donijela ispravnu odluku. „Sve je izgledalo savršeno dok ga nisam ostavila, a onda mi je pokazao pravo lice. Rastali smo se tako što je zbog mene demolirao cijeli hotel Hilton u Americi. Bio je strašno ljubomoran! Tada sam shvatila da žena mora dobro otvoriti oči kad odlučuje da se uda“, izjavila je Neda.

Ljubav i obitelj

Neda je 15 godina bila u braku s redateljem Milanom Bilbijom (preminuo 2013.), s kojim ima kćer Jelenu. „Sa svojim pokojnim suprugom provela sam najljepše godine. Dobili smo kćer Jelenu i ona je možda glavni razlog zašto nisam htjela ponovno pred oltar. Ne kajem se što se drugi put nisam udala. Bolje da sam sama nego s nekim tko mi stvara kiselinu u želucu“, priznala je pjevačica.

