Šok u Hollywoodu: Nicole Kidman se razvodi od slavnog glazbenka nakon 19 godina braka

Holivudska glumica Nicole Kidman (58) i Keith Urban (57) razišli su se nakon skoro dva desetljeća zajedničkog života, potvrdio je izvor za BBC.

Nicole i glazbenik imaju dvije kćeri – Sunday Rose (17) i Faith Margaret (14). Vjenčali su se u lipnju 2006. godine, a kroz godine su izgradili sliku skladnog i podržavajućeg para, često zajedno nastupajući na javnim događanjima i dodjelama nagrada.

Vijest o prekidu prvi je objavio američki portal TMZ, navodeći kako par živi odvojeno još od ljeta. Prema tim izvorima, Nicole Kidman navodno ne želi prekid, dok Keith ostaje suzdržan. Oboje su odrasli u Australiji i u gotovo 20 godina zajedničkog života prošli su brojne uspone i padove. Oboje su u tom razdoblju postigli velike profesionalne uspjehe – Kidman kao Oscarom nagrađena glumica, a Urban kao višestruko nagrađivani country glazbenik s četiri Grammyja.

Imali turbulencije u braku već ranije

Njihov brak prošao je i kroz teške faze. Nekoliko mjeseci nakon vjenčanja, Keith je dobrovoljno otišao na rehabilitaciju zbog problema s ovisnošću o alkoholu i drogama. Kidman i nekoliko njegovih bliskih prijatelja organizirali su intervenciju, koju je Urban kasnije opisao kao ključni trenutak u svom životu.

Podsjetimo, Nicole je prije Urbana bila udana za glumca Toma Cruisea (63). Par se upoznao 1989. na snimanju filma "Days of Thunder", a vjenčali su se 24. prosinca 1990. godine. Nakon više od deset godina braka, razveli su se u kolovozu 2001.

