Sofija Dacić otkriva svoje beauty rituale: 'Dobivam komplimente i kad nisam našminkana'

Influencerica iz Beograda, Sofija Dacić (22), široj javnosti poznata kao bivša supruga nogometnog menadžera Igora Kojića, plijeni pažnju svojim besprijekornim izgledom gdje god se pojavi. Od malih nogu zaljubljena je u svijet mode i šminke, a i dandanas Sofija neprestano istražuje nove trendove. U ovom intervjuu otkrila nam je sve o svojoj rutini njege kože, omiljenim proizvodima, modnim favoritima, ali i što misli o estetskim korekcijama.

Kako izgleda vaša jutarnja, a kako večernja rutina njege lica?

Nemam strogo utvrđenu rutinu, ali pazim na svoju kožu. Jutarnju njegu najčešće započinjem čišćenjem lica, ponekad nanesem hidratantnu kremu ili lagani serum. Večernjoj rutini posvetim malo više pažnje – očistim lice, stavim masku ili tretman, retinol ili omiljenu kremu za hidrataciju. Volim njegovati kožu, ali trudim se da sve bude jednostavno i praktično, kako bi koža disala i bila svježa.

Postoji li neki skupi proizvod za lice koji vas je razočarao, a neki jeftini koji vas je oduševio?

Skupi proizvod koji me razočarao je Dior DreamSkin Care & Perfect. Moram priznati da obožavam njegovo pakiranje i i dalje ga koristim, ali na mojoj koži nisam primijetila značajne efekte ujednačavanja tena. S druge strane, oduševila me je Nivea Soft hidratantna krema. Iako je vrlo pristupačna, pruža mojoj koži duboku hidrataciju i mekoću, bez iritacija.

Gdje god se pojavite, uvijek ste dotjerani i dobivate komplimente na račun izgleda. Koliko vam je šminka važna?

Zaista često dobivam komplimente na račun svog izgleda, ali zanimljivo je da se to događa i kad nisam našminkana. Trudim se više njegovati svoje lice i prirodnu ljepotu nego se oslanjati isključivo na šminku. Vjerujem da energija i pozitivnost koju zračimo puno više doprinose dojmu koji ostavljamo nego sam izgled.

Koji vam je omiljeni make-up proizvod?

Šminka me zanima još od osnovne škole, a s godinama sam naučila koji proizvodi najbolje odgovaraju mojoj koži i stilu. Iako volim isprobavati nove proizvode, moji omiljeni su: Dior Forever Skin Perfect 24H Multi-Use Foundation Stick, Natasha Denona Mini Nude Eyeshadow Palette, Milk Makeup Matte Cream Bronzer Stick.

Koliko vremena vam treba da se našminkate za večernji izlazak?

Nikada mi ne treba više od pola sata za šminkanje za večernji izlazak. Ponekad se dogodi da se spremim za samo 15 minuta, jer mi je draže provesti više vremena s prijateljima i uživati u glazbi nego dugo biti kod kuće i spremati se. Naravno, kad imam vremena, posvetim se tome i uživam u procesu.

Izlazite li ponekad iz kuće bez šminke?

Naravno, vrlo često izlazim bez šminke. Trudim se da lice uvijek bude njegovo i čisto te volim s vremena na vrijeme dati koži priliku da “diše”. Kao što sam već spomenula, vjerujem da su energija i stav ono što nas doista čini lijepima – puno više od samog make-upa.

Ranije ste imali dugu kosu. Što vas je motiviralo na promjenu frizure? Nedostaje li vam duga kosa?

Da, ranije sam imala dugu, smeđu kosu koju sam jako voljela, ali u jednom trenutku mi je jednostavno dosadila i poželjela sam promjenu. Mislim da je to tada bila najbolja moguća odluka za mene i moj imidž. Ponekad mi nedostaje duga kosa i vjerujem da ćete me uskoro opet vidjeti s njom, ali kratka kosa je puno lakša za održavanje, moderna i atraktivna.

Kakav je vaš stil odijevanja? Čega ima najviše u vašem ormaru?

Moj stil odijevanja je pretežno elegantan, pa se u mom ormaru najviše mogu pronaći klasični, ženstveni komadi koji nikada ne izlaze iz mode. Ipak, volim eksperimentirati i poigrati se stilovima, pa tu ima i ponešto sportskog, pa čak i street kombinacija. U biti, volim kroz odjeću izraziti svoje raspoloženje – spojiti eleganciju i urbano, osjećati se samopouzdano, a opet prirodno i svoja.

Volite li nositi torbice? Koliko ih imate u ormaru?

Kažu da se žene dijele na one koje obožavaju torbice i one koje obožavaju štikle – ja definitivno pripadam prvoj skupini. Torbice su moj omiljeni modni detalj i često upravo one zaokruže cijelu odjevnu kombinaciju. U mom ormaru ih ima poprilično. Volim ih mijenjati ovisno o prilici, ali uvijek biram one koje imaju karakter i koje savršeno dopunjuju moj stil.

Što se sve može pronaći u vašoj torbi?

U mojoj torbici najčešće gotovo ništa. Volim jako male torbice, pa u njih jedva stane ono najosnovnije. Kad nosim neku srednje veličine, tu su obavezno novčanik, ključevi, balzam za usne, sjajilo za usne i parfem. A u onim najmanjima – jedva i telefon stane! Obično nosim samo novčanik i sjajilo i to mi je sasvim dovoljno.

Koliko često nosite nakit? Koji vam je najdraži?

Svakodnevno nosim nakit i apsolutno ga obožavam. Najčešće, gotovo uvijek, biram zlatni nakit – omiljen mi je i uklapa se uz sve. Najviše volim naušnice i narukvice, a satovi su mi također jedan od omiljenih detalja koji uvijek daju dozu elegancije svakom izgledu.

Koliko često nosite štikle?

Štikle najčešće nosim u večernjim izlascima, ali ponekad ih uklopim i u dnevnu kombinaciju. Volim kako podignu cijeli izgled i daju ženstvenost i stav, čak i kada je outfit jednostavan.

Kada su u pitanju posebne prilike, izdržite li cijelu noć u štiklama ili se izujete?

Uvijek izdržim cijelu noć u štiklama – nikada se nisam izula i to jednostavno ne prakticiram. Vjerujem da ljepota ponekad zna boljeti, ali se taj trud uvijek isplati. Uz dobru energiju i osmijeh, ni visoke pete nisu problem.

Kako održavate vitku liniju? Hranite li se zdravo, krećete li se puno?

Svoju liniju održavam tako da redovito idem u teretanu i trudim se piti puno vode. Volim šetati i uvijek ću radije izabrati šetnju nego vožnju automobilom, naravno ako okolnosti dozvoljavaju. Pretežno se hranim zdravo, ali iskreno – obožavam hranu. To mi je jedna od najvećih slabosti jer zaista uživam u dobroj i kvalitetnoj hrani.

Postoji li neka hrana kojoj ne možete odoljeti, a nezdrava je?

Naravno. Kao i većina ljudi, teško odolijevam određenim jelima. Najviše volim burger, ali trudim se održavati balans – nikada sebi ne uskraćujem užitak, ali kad pojedem nešto kaloričnije, trudim se to nadoknaditi vježbanjem ili balansiranijom prehranom tijekom tjedna.

Što mislite o estetskim korekcijama? Biste li se podvrgli nekom tretmanu u budućnosti?

Mislim da estetske korekcije mogu biti dobra stvar u današnje vrijeme. Ako netko nije zadovoljan nekim dijelom svog tijela i to mu stvara nelagodu ili nesigurnost, zašto ne bi ispravio ono što mu smeta – naravno, s mjerom i bez pretjerivanja. Što se mene tiče, trenutno ne bih ništa mijenjala na sebi i vjerujem da će tako i ostati. Vidjet ćemo što budućnost donosi, ali za sada sam zadovoljna sobom takvom kakva jesam.

