Sofia Vergara rekla je da je spremna na gotovo sve vrste plastičnih operacija.

U iskrenom intervjuu 51-godišnjakinja izrazila je želju da u potpunosti iskoristi sve opcije protiv starenja koje su joj dostupne. Sofia je odlučno izjavila: "Mislim da morate iskoristiti sve što je dostupno - ako vam je stalo do starenja. Ništa nije u redu ako ti nije stalo do toga. Nije kraj svijeta. Ali ako ti je stalo, sada ima toliko toga", rekla je Vergara.

Spremna je na plastične operacije zbog mlađeg izgleda

Također je podijelila svoje iskustvo balansiranja svog poslovnog života i brige za svog 32-godišnjeg sina Manola. Užurbani rasporedi na poslu spriječili su je da ode pod nož: "Mislim da ću se podvrgnuti svakoj plastičnoj operaciji kad budem spremna. Htjela bih imati više vremena za odmor, ali budući da sam ispred kamere, ne mogu učiniti nešto i onda sjediti u svojoj kući i oporavljati se tjednima."

Sofia je spomenula da redovito stavlja botoks na vrat i oko očiju, ali s druge strane prezire filere. Vjeruje da služe svrsi samo kada ih koriste mlađe osobe koje žele bujnije obraze ili usne. "U mojoj dobi od 51 godine nećete izgledati mlađe. Dakle, ja sam protiv toga kada dosegnete određenu dob", komentirala je estetske korekcije starijih osoba.

Nedavno je pričala i o svojim ekstremnim beauty rutinama: "Učinila sam sve. Mislim, ako mi kažeš da stavim cement ispod očiju, da ću tako izgledati mlađe, učinit ću to odmah. Sve ću napraviti. Umotala sam se u foliju s Aquaphor karbonom do vrata. Nije me briga. Nije glupo."

Unatoč tome što se osjeća sjajno u svojim 50-ima, Sofia je priznala da nije sigurna može li graciozno prihvatiti starenje. "Znam da ne izgledam isto, ali ne mislim da ću ikada biti žena koja ima hrabrosti biti potpuno sijeda", rekla je glumica, piše Daily Star.

Foto: Profimedia Sofia Vergara

