Snježana Schillinger otkrila tajnu dobrog braka: I suprug je imao što za reći

Snježana Schillinger, poznata hrvatska poduzetnica i modna dizajnerica, na svaki event dolazi s osmijehom odjevena u elegantne kreacije svog brenda Duchess. Tako je bilo i na dodjeli nagrada "Best of the Best 2024" gdje je osvojila kipić kao priznanje za svoj rad.

Tu smo priliku iskoristili kako bismo s njom porazgovarali o njezinom brendu, ali i o ljubavnom životu. U razgovoru za Net.hr, otkrila je kako je od djevojke koja je šivala za prijateljice u srednjoj školi postala vlasnica uspješnog modnog brenda.

"Ideja o vlastitom brendu oduvijek mi se vrtjela po glavi. Još u srednjoj školi sam šivala odjeću za sebe i kolegice. Stalno bi me pitali 'Tko ti je to napravio? Gdje mogu dobiti isto takvo?' Ta ljubav prema modi ostala je sa mnom kroz godine. Tijekom vremena stekla sam mnogo iskustva i surađivala s brojnim dizajnerima poput Matije Vuice i brenda ELFS, kojima bih uvijek donosila svoje ideje i vizije. S obzirom na to da sam tijekom života nekoliko puta mijenjala karijere, ali uvijek ostajala povezana s marketingom i prodajom, u jednom sam trenutku odlučila – vrijeme je da napravim svoj brend", objasnila je.

Inspiraciju za svoje kolekcije crpi iz putovanja i istraživanja novih materijala, a u svemu tome pomaže joj modni dizajner Antun Tin Brišar.

"Tin i ja radimo kao tim. Najviše nas inspirira kada odemo na putovanje kako bi izabrali materijale. Tin mora prvo vidjeti materijale da bi osmislio što ćemo raditi. Naša zemlja je mala i ne proizvodimo vlastite materijale u toj količini, ali meni je drago da je tako. Osviještenost u modi je ključna – važno je ne zatrpavati svijet tekstilnim otpadom. Iako imam vlastiti brend, trudim se nositi ono što imam i ne gomilati odjeću".

Osim što je uspješna na poslovnom planu, i u ljubavi je već godinama ispunjena. Sa suprugom Franzom Schillingerom u braku je od 2021. godine, a na pitanje je li brak bolji na početku ili kada prođe neko vrijeme, Snježana je dala iskren odgovor.

"Ljudi često misle da je sve savršeno jer tako izgleda na Instagramu ili na fotografijama. No, iza lijepih fotografija kriju se i nesuglasice, kompromisi i puno rada. Nekada morate izaći iz svoje zone udobnosti, nekada staviti partnerove potrebe ispred svojih. Brak zahtijeva jako puno truda i rada".

Franz Schillinger, koji se pridružio razgovoru, duhovitao je prokomentirao i svoje viđenje braka.

"Najbolji brak je onaj u kojem probleme riješavate zajedno. To je zapravo citat Woodyja Allena. On je rekao 'Što je brak? Brak je rješavanje problema koje ne biste ni imali da niste u braku'", rekao je.

