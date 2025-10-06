Snimka s koncerta Due Lipe šokirala javnost: Zaštitari odmah reagirali

Britanska pop zvijezda Dua Lipa (30) doživjela je neugodan incident tijekom nedavnog koncerta u Los Angelesu kada je prišla publici kako bi se pozdravila i fotografirala s obožavateljima.

Neprimjeren dodir i brza reakcija zaštitara

Dok je pjevačica grlila jednog od fanova u prvom redu, muškarac je svoju ruku, koja je bila na njezinim leđima, spustio niže prema stražnjici. Zaštitari su odmah reagirali i maknuli njegovu ruku, spriječivši daljnji kontakt.

this makes me feel sick to my stomach… dua tryna be closer to fans and people taking it to weird levels… i hate people pic.twitter.com/2OQdaSvyR7 — sam 🌊 (@tkowdeluxe) October 5, 2025

Video postao viralan

Snimka incidenta brzo se proširila društvenim mrežama, a korisnici su oštro osudili ponašanje muškarca.

„Od ovoga mi se doslovno okrene želudac… Dua se samo pokušava približiti fanovima, a neki to shvate na najgori mogući način“, napisala je korisnica X-a koja je prva objavila video.

Komentari poput „Mrzim ovakve čudake“, „Kako odvratan muškarac“ i „Ovo je zastrašujuće i bez poštovanja“ preplavili su mreže. Mnogi su, s druge strane, pohvalili brzu i profesionalnu reakciju njezina osiguranja, uz komentare da bi „ti ljudi trebali dobiti povišicu“.

Dua Lipa se nije oglasila

Pjevačica se o incidentu zasad nije javno oglasila. Trenutno se nalazi na svojoj svjetskoj turneji „Radical Optimism Tour“, koju je započela u studenom 2024. u Singapuru, a završit će je u prosincu ove godine.

