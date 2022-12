S NJIMA UVIJEK ŠOU / Snježana Mehun ne izlazi iz ružičastih Versace 'bakandži', a minijaturnu torbu od 41.000 kn ne ispušta: I Cigi se zaljubio u nju

Ako se itko voli i zna zabavljati, onda je to Snježana Mehun Shillinger. Poduzetnica i njezin suprug Franz vode mondeni život; putuju, jedu u finim restoranima, i partijaju kao da im je tek 20-ak. Bračnom paru nikad nije dosadno, bilo da guštaju sami ili s ekipom. Jučer je Sneki objavila snimke s još jedne takve zabave, a ovaj put na fotkama nije bilo Franza. No Mehunki sigurno nije bilo dosadno, s obzirom na to da joj je društvo pravio i osebujni Neven Ciganović.