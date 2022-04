IMAMO LI NOVI TREND? / Navodno šminka više nije u modi: Hana Huljić je pokrenula trend prirodnosti, a zalomi se čak i Šuputici i Karleuši

Otkako je fotošopa i filtera čari konturiranja padaju u drugi plan. No, neke od poznatih dama u svoje slobodno vrijeme vole da im lice diše bez pretjerane kozmetičke fasade. Nedavno je Maja Šuput pokazala svoje lice bez šminke pred mnogobrojnim auditorijem i kamerama, a sve zbog svog prijatelja i vizažista Karla Reslera kojem je služila kao model. Osim toga, fotografije prirodne ljepotice Nine Badrić s Maldiva ne prestaju oduševljavati svijet društvenih mreža. Pjevačica je pokazala da može biti lijepa bez preparata koji ističu njezine pune usne i velike, ženstvene jagodice. S druge strane, Nives Celzijus i Hana Huljić predvodnice su trenda bez šminke, gdje god stignu žele pokazati svoju prirodnu ljepotu, a njihovim vodama tu i tamo zapliva i Severina. Na ovoj listi našla se i srpska pjevačica Jelena Karleuša koja je poznata po teškoj šminki, no u slobodno vrijeme ipak voli skinuti oklop i pokazati prirodno lice bez mane. U galeriji pogledajte zanosne dame bez trunke šminke...