Slovenci i Irci žestoko reagirali zbog Izraela na Eurosongu: 'U ime 20.000 djece'

Slovenija i Irska službeno su se pridružile skupini država koje neće sudjelovati na Eurosongu 2026., nakon što je potvrđeno da će Izrael ostati dio natjecanja. Odluke su donesene neposredno nakon sastanka Glavne skupštine Europske radiodifuzne unije (EBU) održanog u Ženevi, na kojem je izglasan nastavak organizacije prema postojećem scenariju.

RTV Slovenija potvrdila bojkot

Predsjednica Upravnog odbora RTV Slovenija Natalija Gorščak izjavila je za TV Slovenija da se njezina zemlja definitivno povlači s natjecanja te dodala da isto čine i Španjolska, Nizozemska i Irska.

"Javnost već treću godinu zaredom zahtijeva da kažemo ne sudjelovanju bilo koje zemlje koja napada drugu zemlju. Moramo slijediti europske standarde za mir i razumijevanje. Eurosong je od samog početka mjesto radosti i sreće, izvođače i publiku ujedinila je glazba i tako bi trebalo i ostati. Naša poruka je: nećemo sudjelovati na Eurosongu ako je tamo Izrael. U ime 20.000 djece koja su umrla u Gazi." rekla je za RTV Slovenija.

RTV Slovenija, zajedno s nekoliko drugih emitera, prethodno je zatražila tajno glasanje o sudjelovanju Izraela, no ono nije održano.

Irski emiter objavio oštro priopćenje

Nakon sastanka, irski javni servis RTÉ objavio je kako će bojkotirati Eurosong te da natjecanje neće prenositi. U priopćenju su poručili da smatraju sudjelovanje u ovom trenutku „neprihvatljivim“, navodeći humanitarnu krizu u Gazi te zabrinutost zbog ciljanog stradavanja novinara i ograničenog pristupa međunarodnih medija tom području.

Sve više zemalja izlazi iz natjecanja

Podsjećamo, Španjolska i Nizozemska ranije su najavile povlačenje iz istog razloga, a rastući broj emitera koji odustaju mnogi smatraju jednim od najvećih izazova za EBU u posljednjem desetljeću.

