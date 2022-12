Profesionalni natjecatelj u jedenju James Webb (33) na svom je TikToku otkrio da je napola Hrvat.

James na svojim profilima na društvenim mrežama dijeli snimke na kojima konzumira enormne količine hrane te odgovora na pitanja pratitelja.

Prije par dana na TikToku je objavio snimku koju je naslovio "Jesi li Libanonac?" te je otkrio da ga pratitelji najčešće pitaju je li Libanonac.

James je na to odmahnuo glavom te je otkrio da je napola Hrvat. "Ja sam napola Hrvat, a napola Englez, no izgledam kao Libanonac. To je zbog brade, zar ne?", kazao je.

Pojede 10.000 kalorija dnevno

Njegov je video vrlo brzo postao viralan, a u komentarima su mu se javili iznenađeni Hrvati kojima je James odgovarao na hrvatskom jeziku.

Podsjetimo, James je svoj talent prejedanja otkrio prošle godine kada je u jednom restoranu pojeo hamburger od pet kilograma u samo 25 minuta, što nikome do tada nije uspjelo.

Webb je tada osvojio nagradu od oko 5.000 kuna. On je nakon toga postao jedan od najboljih natjecatelja u prejedanju u Australiji, a tijekom dana ponekad pojede oko 10.000 kalorija.