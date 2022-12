Pjevačica Anđa Marić gostovala je u HRT-ovoj emisiji "U svom filmu". Otkrila je kako je osjeća umor nakon prvog tuširanja, a sve uslijed multiple skleroze koju su joj liječnici dijagnosticirali u 35. godini. Kazala je da se svako malo uhvati u razmišljanju kako joj je težak život, ali onda se trgne i kaže sama sebi da "nema veze".

Dobila je par savjeta da ode psihologu jer je dijagnoza suviše teška da bi se s njom sama nosila. N

"Igrom slučaja moj terapeut gostovao je u Mišakovoj emisiji i tada sam rekla da je on moj čovjek i razumijem ga što govori. Upisala sam školu za osobni razvoj kod njega, kod Tomislava Kuljiša te sam kasnije krenula na trening za psihoterapeuta, da to postanem. Međutim, nisam nastavila u tom smjeru raditi, nego sam dalje tražila druge modalitete. Kad dobiješ tako tešku dijagnozu i prognozu svog budućeg života, nisam se htjela s tim pomiriti. Krenula sam halapljivo učiti o mozgu, tijelu, neuroplastici i epigenetici.

Sada znam više nego mnogi zdravstveni radnici jer oni su fokusirani na svoj segment koji rade. Eksperti su u tome, ali ja sam najveći ekspert za mene i moje zdravlje", rekla je. Anđa je o svojoj bolesti pisala u knjizi "Moja revolucija u 365 dana".

"Knjiga je postavljena kao transkript videa od 365 dana da se pojavim svaki dan u svojem životu i snimim video, da moram to napraviti. Napravila sam svoj YouTube kanal i to je bio moj veliki izlazak iz tog autoimunog ormara. U njemu sam se skrivala srameći se zbog svega što mi se dogodilo. To nije kognitivan sram, to je prirodna biološka pojava. Imamo sram od odbacivanja od ostatka plemena", kazala je.

Rekla je kako je ovo njezino dvanaesto poglavlje, a prva četiri su plakanje na podu kupaonice, skrivanje ispod pokrivača i život u zatvorenoj sobi.

"Vjerujem da svi imamo jednake mogućnosti i da svatko ima superheroja u sebi, samo što ga svi nisu bili prisiljeni prihvatiti. Imam vedriji karakter, ali sam izuzetno osjećajna. Na mene utječu neke stvari koje ne utječu možda na neke druge ljude", otkrila je.