Bebe Rexha ne odustaje od "svoje borbe" da zaustavi sve zlobne komentare na račun žena koje nisu manekenske građe, u potpunosti fotošopirane, već imaju obline i trbuščić.

U novom videu za TikTok, pjevačica pleše u donjem rublju i pokazuje svoje bujne obline. Njoj je bitno da ljudi shvate da su prelijepi kako god izgledaju te da nije bitno koliko kilograma imaju i kakve su građe, piše BuzzFeed.

Dizajneri su mislila da je predebela

Pjevačica porijeklom s Kosova, otkrila je da nosi veličinu 40 te da ima 75 kilograma, zbog čega je imala problema s dizajnerima koji joj nisu htjeli dati svoje haljine za javna događanja.

"Ako im je veličina 38/40 prevelika, onda ne želim nositi njihove je*ene haljine. Znači sve žene na svijetu koje imaju veći konfekcijski broj od toga, nisu lijepe i ne mogu nositi vaše haljine? Svi koji su mi rekli da sam debela i da ne mogu nositi njihove haljine, je*ite se. Ni ne želim nositi vaše haljine", istaknula je pjevačica.

U jednom intervjuu je priznala kako su je zlobni i ružni komentari na račun njezinog izgleda često dovodili do ruba depresije, osobito kada bi se zbog njezine kilaže, širile glasine o njezinoj trudnoći.

"U svojoj se koži osjećam dobro, no s druge strane sve ovo dovelo me do toga da sam mislila kako zapravo niti nisam pop zvijezda, da sam predebela za to, te sam se na kraju krenula natjecati sa kolegicama", zaključila je Bebe.