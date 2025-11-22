Slavlje u domu Živojinovićevih trajalo do kasnih sati: Lepa Brena se popela na stol i zapjevala

U luksuznom domu Lepe Brene i Bobe Živojinovića obilježen je Aranđelovdan - pravoslavni blagdan kojim se slavi Sveti arkanđeo Mihael. Pripreme su krenule od ranog jutra, a stol je bio prepun delicija, izvijestio je Blic.rs.

Dolazili poznati gosti

Očekivali su se brojni poznati gosti iz svijeta glazbe i sporta, dok je za pjesmu i dobru atmosferu bila zadužena mlada pjevačica Mirjana Mirković. U njihov dom stigli su im sinovi Filip Živojinović i Viktor Živojinović.

Da je cijela obitelj uključena u organizaciju, pokazali su i na društvenim mrežama – od dekoracije i bogate slavske trpeze do veselih kadrova iz kuće.

Posebnu je pažnju ponovno privukao Viktor, koji se i ovoga puta primio kuhače i pripremao sarme. Često zna istaknuti koliko voli kuhati za slavu te mu je, kako kaže, najvažnije da se svaki gost osjeća ugodno i dobrodošlo, piše Blic, a tko je od uzvanika bio, možete pogledati u videozapisu.

U vili Živojinovićevih vladala je prava blagdanska atmosfera, a druženje i veselje se, sudeći po objavama, proteglo do kasno u noć. Među brojnim uzvanicima našlo se i mnogo javnih osoba, a pjevač Nikola Rokvić podijelio je djelić slavljeničke atmosfere na društvenim mrežama.

On je snimio Lepu Brenu dok na čelu stola pjeva svoj hit „Kazni ga, Bože“, a uz nju je sjedila i Aleksandra Prijović, koja se nedavno ponovno ostvarila kao majka.

