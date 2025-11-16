Gdje sve možemo gledati Slavicu Knežević? Glumica nam otkrila sve o sebi

Glumica Slavica Knežević (70) već pet godina uživa status umirovljenice, no za ovu svestranu umjetnicu nema pravog predaha. Omiljena je na kazališnim daskama, kao i na malim i velikim ekranima, a mnogi je posebno pamte po ulozi humoristične i vrckave Đurđe u RTL-ovoj seriji "Bibin svijet".

Slavica se okušala u brojnim ulogama u filmovima i serijama, među kojima su i indonezijski film Sore te Dnevnik Pauline P, a trenutačno glumi Terezu u novoj seriji.

Uz glumačku karijeru, Slavica je i predana majka sina Jana, kojeg je dobila u braku s bivšim suprugom, glumcem Markom Torjancom (58). U razgovoru za Net.hr, glumica je otkrila čime se trenutno bavi, kako provodi slobodno vrijeme, koji su joj hobiji te kakav odnos danas ima s bivšim suprugom.

Mnogi vas pamte kao vrckavu Đurđu iz RTL-ove serije 'Bibin svijet'. Kakvi ste u privatnom životu, jeste li poput Đurđe ili ste skroz suprotnog karaktera?

Da biste bili duhoviti, smiješni i zabavni morate biti vrlo ozbiljni, što znači da ste zapitani, radoznali i da promatrate ljude i situacije na jedan vrlo kritičan način. Tek tad se možete igrati i zezati na svoj ili tuđi račun kao što sam se ja poigrala s tom ulogom. A ono po čemu smo Đurđa (kojoj sam i ime smislila) na prvi pogled slične je izgled i energija koju sam joj posudila da bi bila autentična i uvjerljiva. I da.. posudila sam joj i puno mojih rečenica i fora koje prije svega mene zabavljaju u stvarnosti.

Foto: Privatna Arhiva

U mirovini ste od 2020. godine, no za vas nema predaha. Na čemu trenutačno radite?

Završavam novu predstavu u teatru "Exit" u režiji Matka Raguža i igram i dalje "Ljubavna pisma" kazališta "Planet art" s M. Torjancem, predstavu koja će uskoro doživjeti 100. izvedbu što je velika stvar za ovakvu vrstu predstave, melodrame koja najviše sliči životu, gdje se nasmiješ, zaplačeš a imaš i o čemu misliti.

Igramo je u Lisinskom, Histrionskom domu i u gradovima i mjestima gdje nas zovu, pa evo ne znam po koji put već obilazim lijepu našu, a i gradove izvan nje igrajući predstave.

Kako izgleda vaš radni dan?

Kad radim na predstavi sve je podređeno terminima proba, koje u nezavisnim kazalištima padaju u razna doba dana. Ako se ima i predstava navečer, onda ne stigneš ni jesti na vrijeme. Kad se snima onda je to od pet ujutro do sedam navečer i sad ovisi koliko dana snimanja imaš. Nema uhodanog ritma u glumačkom pozivu, počevši od vremena ustajanja do odlaska na spavanje. Sad je to pjesma prema onom kako sam većinu života radila. Nekad nisam ni doma stizala od puno snimanja, proba i po više predstava, sinkronizacija, putovanja.. zadnjih desetak godina i pedagoškog rada na Akademiji.

Foto: Privatna Arhiva

Kakvi su vaši jutarnji rituali? Pijete li kavu u miru ili se brzo bacate na poslove?

Kad se dogodi period bez većeg broja obaveza ili na odmoru, onda je to ritam jednostavan da jednostavniji ne može biti. Jutro uz kavu i bar sat vremena potpunog mira, kad ne želim ni da me zvuk telefona omete u tom ritualu. To i oni koji me dobro znaju poštuju, jer su i sami takvi.

Koji su vaši hobiji? Što najviše volite raditi kada imate slobodnog vremena?

Poslije, u nabavku ili ne, kuhanje ili ne, čišćenje ili ne. Nekad plivanje, šetnja sama ili s prijateljem, čitanje uglavnom znanstvenih ili filozofskih štiva, dobar film na TV-u, najčešće dokumentarni.. pa nekad razgovori dugo u noć o svemu tome. Nekad koncert klasične glazbe, kino, uglavnom Kinoteka pa poslije na piće i dan zaista kratko traje! Sve kraće. Najviše volim obiteljska okupljanja, tu ubrajam i prijatelje koji su mi već odavno obitelj. Tim ručkovima i druženju se radujem kao dijete lunaparku! Hobi mi je crtanje i sudoku. Sudoku mi je mala ovisnost, jer čim ga par dana ne rješavam, javi mi se potreba, što govori o tome da je to zapravo jedna vrsta meditacije za mene i da hitno trebam mir i ne misliti ništa. Inače sam voljela matematiku, brojeve, ta apstraktnost je meni u gimnaziji bila kao glazba, umirivala me.

Foto: Zarko Basic/pixsell

Volite li kuhati? Koji je vaš omiljeni specijalitet? Provodite li puno vremena u kuhinji?

Ne volim kuhati. Ali kad kuham, kuham dobro, jer se potrudim. Oko svega se treba potruditi. Specijalitet mi je sve što mi uspije (smijeh). No dobro, poznata sam po varivu od žitarica, juhama, jednim šniclama, torti od kestena, piti od jabuka, palačinkama i knedlama od šljiva. Samo od ovog nabrajanja deserata sam dobila dva kilograma! Dakle ono što ja najviše volim jesti to mi najbolje ispadne jer sam se izvježbala.

Tko vam je najveća podrška u svemu što radite?

Najveća podrška u svemu što radim mi je sin, a sve više i njegova supruga, koju doživljavam kao kćer. Zatim moja obitelj koja se velikim dijelom sastoji i od ljudi koje sam odabrala tijekom života i pospremila u srce, zauvijek.

S bivšim suprugom Markom ste nakon razvoda ostali u dobrim odnosima. Čujete li se i viđate često?

Pa evo recimo da se i on i dio njegove obitelji spaja s mojom. Naš sin je to emotivno i čvrsto ljepilo koje nas veže uz umjetničku i poslovnu suradnju. Osim obiteljskih okupljanja često se vidimo i čujemo zbog predstave koju igramo s istim žarom kao prije dvije godine kad smo je napravili.

Foto: Zeljko Hladika/pixsell

Ranije ste doživjeli infarkt, a poznato je i da ste imali tumor hipofize. Kako ste danas? Kad se osvrnete na te teške dijagnoze, što vam je tada dalo snagu? Jesu li vas ti bolni trenuci oblikovali i promijenili vam pogled na svijet?

Bila bih zahvalna svim novinarima da me prestanu o tome pitati, da zaborave kao što i ja pokušavam to sve zaboraviti. Zar nije dovoljno što mi svi naslovi intervjua kad uguglate moje ime počinju s tim strahotama, a s vremenom se ponavljaju neistine, pa čak i dodaju. Iznenadila sam se nekidan kad sam pročitala da sam imala dva moždana udara plus sve iskrivljeno od prije!

Zaista mi se ne da to ispravljati i objašnjavati jer nikako ne bih željela još jedan takav naslov samo ovaj put s ispravkama. To je prošlost i ostavimo to tamo. Danas bi mogli govoriti o puno zanimljivijim temama za vaše čitatelje, temama o kojima imam što za reći i podijeliti s njima na način i s argumentima koje ne čuju često i koji bi ih zabavili. Ljudi s kojima komuniciram me stalno nagovaraju da se uključim na neku društvenu mrežu i pišem ili snimam što njima govorim, ali nisam tako ambiciozna i površna da bi me to ispunilo. Ja sve to zapravo ne volim. Korisno je, vidim što sve drugi čine s tim društvenim mrežama, ali ja sam sebe nekako uvjerila da se može bez tog jer je prije svega naporno.

