Šarmantni zavodnik s malih ekrana: Srce Filipa Juričića ukrala je medicinska sestra

Glumac Filip Juričić koji je mnogima prepoznatljiv po seriji "U dobru i zlu" u kojem utjelovljuje lik Veljka Sriće, u kojem glumi čovjeka koji vodi dvostruki život, danas slavi 43. rođendan. Gledateljima je pred malim ekranima postao poznat još iz serije koja se prikazivala davne 2005. godine kada je glumio u "Ljubav u zaleđu" u kojoj je utjelovio nogometaša Marka Marušića.

Život pod reflektorima mu nikad nije bio stran, s obzirom da dolazi iz glumačke obitelji. Njegov otac, Pero Juričić također je glumac.

Osim televizijskih uloga, Filip je aktivan i u kazalištu. Član je ansambla zagrebačkog Kazališta Komedija, gdje je od 2014. godine.

Ljubavna idila s Nikom Dogan

Glumac je u vezi s Nikom Dogan, medicinskom sestrom, a zajedno imaju sina Lava, rođenog 2018. godine. Također Filip ima sina Jana iz prethodne veze s profesoricom hrvatskog jezika Mateom Roščić.

"U mobitelu djevojku imam pod žena, evo možete i vidjeti", rekao je Filip za Zadovoljna.hr. Kako je po struci medicinska sestra sa završenom višom medicinskom školom, Filip kaže da je uvijek tu ako mu treba pomoć u slučaju ozljede.

"Nika je doktor cijeloj našoj obitelji, vrlo je stručna i dobra, a dugo je radila kao zdravstveni djelatnik u vrtiću, ali uredski posao joj se nije toliko sviđao. Sada se napokon vratila u operacijsku salu.", izjavio je.

Uloga oca kao važan faktor

Oduvijek je isticao koliko mu je uloga oca važna, što je jednom prilikom i otkrio. " Ne postoji ništa ljepše od toga da te netko zove tata. To je velika odgovornost, najteži posao na svijetu i ne mislim da sam tu neki vrhunski profesionalac. Mislim da su moji sinovi dobri dečki, zadovoljan sam kako su ispali. I to je jedna sreća, kada vidiš da se pretvaraju u dobre osobe. Ovaj manji je sladak, zabavlja nas i uživamo. Lijepo je poslije posla doći doma, biti s djecom. To je jednostavno prirodno, a prirodu treba pratiti. Sretan sam što sam Jana dobio rano i bio "mladi otac", pa sada imamo iste interese, zabavljamo se, skijamo, gledamo tekme. Uživam u tome što imam obitelj i što sam otac, a kakav sam to ćete morati pitati njih dvojicu", rekao je glumac jednom prilikom za Gloriju.

